Impacte a Anglaterra: el príncep Guillem i la seva dona diuen NO per sorpresa del rei

Anglaterra s'ha despertat amb una notícia inesperada: El Palau de Buckingham ha difós la llista oficial dels assistents al Dia de la Victòria. La celebració tindrà lloc el proper divendres i l'esdeveniment commemora un dels dies més importants per a la història britànica. Tot i això, el que més ha sorprès ha estat la decisió que han pres Guillem i Kate Middleton per sorpresa de Carles III: no assistiran a la gran celebració.
Tot estava previst i tot semblava seguir el protocol. Tanmateix, una absència ha cridat l'atenció. El rei Carles III i la reina Camila ja havien confirmat la seva presència i ho havien fet amb antelació.
Ho havien comunicat amb entusiasme perquè per a ells, l'acte té un gran valor simbòlic: representa unitat, memòria i respecte. Per això, esperaven comptar amb tota la Família Reial.
Guillem i Kate Middleton no assistiran al dia important per a Anglaterra
Però no ha estat així perquè Guillem i la seva esposa, Kate Middleton, no assistiran. Tots dos ho han comunicat al rei aquesta setmana i li han dit que 'NO'. Una resposta que ha sorprès profundament Carles III i també els seus assessors més propers.
El Palau no ha donat explicacions i només ha confirmat l'absència. El comunicat ha estat breu, precís, sense detalls però ha estat suficient per provocar un gran rebombori al Regne Unit. Els mitjans ho han destacat com un gest inusual i els ciutadans han expressat el seu desconcert.
Guillem i la seva dona havien participat en actes similars en el passat. Sempre havien mostrat el seu compromís amb la memòria històrica i sempre havien donat suport a les celebracions nacionals. Aquesta vegada, no ho han fet i ningú no ho esperava.
Carles III s'havia mostrat il·lusionat i havia parlat de l'esdeveniment amb emoció. Havia preparat el seu discurs amb dedicació i ara, tot ha canviat. La notícia ha enterbolit l'ambient, ha generat especulacions i ha obert un nou capítol de tensió dins la monarquia britànica.
Anglaterra conjectura amb l'última hora de Guillem i la seva dona
Alguns experts en la Casa Reial han començat a opinar i han assenyalat que la decisió podria reflectir diferències internes entre Guillem i el seu pare. També han suggerit que la salut de Kate Middleton podria ser una causa però res no s'ha confirmat. Tot són teories.
El cert és que el gest ha estat clar. L'hereu al tron ha dit que no, la seva esposa també i ho han fet en un moment simbòlic.
Anglaterra ha quedat sorpresa. El rei, encara més. Un cop més, la Família Reial ha estat al centre de l'atenció i aquesta vegada, per un 'NO' que ningú no havia anticipat.