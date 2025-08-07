Impacto en Inglaterra: el príncipe Guillermo y su mujer dicen NO para sorpresa del rey

Inglaterra ha despertado con una noticia inesperada: El Palacio de Buckingham ha difundido el listado oficial de los asistentes al Día de la Victoria. La celebración tendrá lugar el próximo viernes y el evento conmemora uno de los días más importantes para la historia británica. Aunque lo que más ha sorprendido ha sido la decisión que han tomado Guillermo y Kate Middleton para sorpresa de Carlos III: no asistirán a la gran celebración.

Todo estaba previsto y todo parecía seguir el protocolo. Sin embargo, una ausencia ha llamado la atención. El rey Carlos III y la reina Camila ya habían confirmado su presencia y lo habían hecho con antelación.

| Europa Press

Lo habían comunicado con entusiasmo porque para ellos, el acto tiene un gran valor simbólico: Representa unidad, memoria y respeto. Por eso, esperaban contar con toda la Familia Real.

Guillermo y Kate Middleton no asistirán al importante día para Inglaterra

Pero no ha sido así debido a que Guillermo y su esposa, Kate Middleton, no asistirán. Ambos lo han comunicado al rey esta semana y le han dicho que 'NO'. Una respuesta que ha sorprendido profundamente a Carlos III y también a sus asesores más cercanos.

El Palacio no ha dado explicaciones y solo ha confirmado la ausencia. El comunicado ha sido breve, preciso, sin detalles pero ha sido suficiente para provocar un gran revuelo en el Reino Unido. Los medios lo han destacado como un gesto inusual y los ciudadanos han expresado su desconcierto.

| Europa Press

Guillermo y su mujer habían participado en actos similares en el pasado. Siempre habían mostrado su compromiso con la memoria histórica y siempre habían apoyado las celebraciones nacionales. Esta vez, no lo han hecho y nadie lo esperaba.

Carlos III se había mostrado ilusionado y había hablado del evento con emoción. Había preparado su discurso con dedicación y ahora, todo ha cambiado. La noticia ha empañado el ambiente, ha generado especulaciones y ha abierto un nuevo capítulo de tensión dentro de la monarquía británica.

Inglaterra conjetura con la última hora de Guillermo y su mujer

Algunos expertos en la Casa Real han empezado a opinar y han señalado que la decisión podría reflejar diferencias internas entre Guillermo y su padre. También han sugerido que la salud de Kate Middleton podría ser una causa pero nada se ha confirmado. Todo son teorías.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Lo cierto es que el gesto ha sido claro. El heredero al trono ha dicho que no, su esposa también y lo han hecho en un momento simbólico.

Inglaterra ha quedado sorprendida. El rey, aún más. Una vez más, la Familia Real ha estado en el centro de la atención y esta vez, por un 'NO' que nadie había anticipado.