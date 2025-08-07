Alberto Fernández, el xef que ha cuinat per a la reina Sofia, parla clar: 'És una…'

La reina Sofia ha viscut un dels estius més atípics dels últims anys, ja que el delicat estat de salut de la seva germana, la princesa Irene de Grècia, ha marcat els seus plans d'estiu. A diferència d'altres anys, només ha pogut passar uns dies a Mallorca amb la seva família, però ha continuat complint amb els seus compromisos institucionals, com el seu viatge a Galícia. El xef que la va atendre en aquest viatge ha parlat i ha confessat que: "És una reina que brilla per la seva humilitat".
Fa pocs dies, Sofia va viatjar a Galícia. Allà ha inaugurat el XXVIII Congrés dels Bancs d'Aliments a l'Auditori Municipal d'Ourense. Ha aprofitat al màxim la seva estada oficial i també ha tingut temps per gaudir de la gastronomia local.
Entre altres llocs, ha visitat el restaurant Casa Alberto. Una parada que ha deixat empremta tant en l'equip del local com en el seu xef, Alberto Fernández. La visita de la reina Sofia va ser una autèntica sorpresa i el restaurant no ha trigat a compartir una imatge d'aquell moment tan especial.
El cuiner que ha atès la reina Sofia ha parlat sobre la seva experiència
"Hem tingut el grandíssim honor de rebre a casa nostra Sa Majestat la Reina Sofia", ha escrit el xef al seu perfil d'Instagram, sorprenent tots els seus clients. La imatge mostra la mare de Felip VI en una vetllada distesa, envoltada pel seu equip de treball.
El cuiner no ha amagat la seva emoció. "I per a mi, un privilegi encara més gran: haver tingut l'oportunitat de cuinar per a una dona veritablement excepcional", ha expressat amb entusiasme.
La reina Sofia ha gaudit d'un dinar amè, relaxat i amb un ambient molt proper. Ha acceptat de bon grat la petició del xef d'immortalitzar el moment.
La reina Sofia ha demostrat que és un exemple d'humilitat
"És una reina que, més enllà del títol, brilla per la seva humilitat, educació, proximitat i encant natural", ha declarat el xef. Les seves paraules han reflectit una profunda admiració.
També ha volgut destacar el tracte rebut per l'equip que acompanyava la reina Sofia. "La seva presència ha omplert casa nostra d'alegria, respecte i admiració. I el seu equip, tot un exemple de professionalitat i calidesa", ha afegit.
El missatge ha finalitzat amb un agraïment sincer: "Gràcies, Majestat, per la seva visita i per continuar representant el millor dels nostres valors. Visca Espanya i visca la Reina!" Sens dubte, la reina Sofia ha tornat a donar exemple d'elegància i senzillesa.