Kate Middleton (43 anys) pren una decisió amb el seu fill George: indigna Anglaterra

Kate Middleton ha pres una decisió que ha sorprès Anglaterra i ha obert un intens debat. La duquessa de Cambridge ha optat per protegir el seu fill George de les tasques institucionals pròpies de la reialesa. Aquesta elecció ha generat opinions dividides en un país acostumat a veure els futurs hereus immersos en la seva preparació des de ben joves.

S'ha sabut que Kate ha decidit que George, amb només 12 anys, no participi per ara en cap acte oficial ni activitat vinculada a les seves responsabilitats com a hereu. La idea és que el príncep faci una vida tan normal com sigui possible, allunyada de l'exposició pública i de les obligacions que tradicionalment li correspondrien. Aquesta decisió vol evitar que la pressió de la corona marqui prematurament la seva infància.

| Europa Press

El que més crida l'atenció és que, sent tercer en la línia de successió, George ha estat apartat de la vida institucional. Aquest fet ha generat sorpresa en diversos sectors, ja que s'esperava que comencés a assumir responsabilitats de manera gradual. La mesura representa un canvi significatiu en la manera com la família reial prepara els seus futurs monarques.

Kate Middleton aposta per preservar la infància del príncep George davant la tradició reial

Segons fonts properes a la parella, la prioritat de Kate i Guillem és el benestar emocional i l'educació del petit George. Han volgut oferir-li un entorn estable i protegit que li permeti créixer amb llibertat abans d'assumir un rol públic. Es tracta d'una aposta clara pel seu desenvolupament personal abans que per la tradició protocol·lària.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Aquesta decisió no implica que George hagi d'evitar els seus deures futurs, sinó que simplement es posposa la seva implicació en la vida oficial fins que sigui més gran. La duquessa i el príncep confien que aquest ajornament beneficiarà el seu fill i li permetrà formar-se amb més tranquil·litat. Així, volen que quan arribi el moment, George estigui preparat i centrat.

El príncep George creix allunyat del focus públic sota la protecció de Kate Middleton

No és la primera vegada que la família reial mostra sensibilitat envers la infància dels seus membres més joves. En aquesta ocasió, Kate Middleton demostra un enfocament protector que ha estat rebut amb opinions enfrontades.

No és la primera vegada que la família reial mostra preocupació per la infància dels seus membres més joves. En aquest cas, la decisió de la duquessa de Cambridge reflecteix una sensibilitat particular envers les pressions que la vida a la reialesa pot comportar. Mentre alguns critiquen la mesura com un allunyament de la tradició, altres la valoren com un pas necessari per protegir el benestar dels futurs royals.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Per ara, George continua la seva educació a l'escola i gaudeix d'una infància allunyada de l'excessiu protagonisme públic. Kate i Guillem mantenen ferma la seva postura, convençuts que és el millor pel futur del seu fill i de la institució. Anglaterra observa com aquest gir inesperat redefineix el paper d'un futur rei des de la seva infància.