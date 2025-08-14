Ian Pelham, exempleat de Buckingham Palace, destapa el secret de la reina Camilla

Venen temps convulsos per a la família reial britànica, aquest passat 2024 ha estat un any especialment dur. Han afrontat el diagnòstic de càncer de Carles III i també el de Kate Middleton. Tot això s'ha sumat a la sortida d'Harry i Meghan de la corona, a les seves entrevistes més dures i a les memòries del duc de Sussex.
Ara, un nou escàndol ha sacsejat la monarquia. La reina Camila, de 78 anys, ha fet un pas inesperat i no ha estat per reforçar la institució, ni per donar suport a cap causa de la casa reial. Aquesta vegada, la consort s'ha convertit en protagonista per un motiu molt diferent.
Ian Pelham Turner, exfotògraf de la família reial, ha parlat a The Mirror. Ha revelat que Camila ha demanat a Carles III que impedeixi que el príncep Guillem “intenti crear problemes” a la institució. Una ordre directa i sorprenent.
Sorpresa a Buckingham Palace pel que s'ha revelat sobre la reina Camila
Pelham ha explicat que Carles “té una gran humanitat” i que Camila ha suavitzat algunes de les seves funcions. Segons ell, la reina creu que Guillem podria estar buscant generar tensions internes i per això hauria demanat al monarca que actuï. L'ex-treballador ha matisat que no té proves concloents però insisteix que és la seva sensació.
Ha recordat que la seva darrera feina per a la corona va ser cobrir el casament de Guillem i Kate. En aquell esdeveniment, els reis van arribar corrents a l'església.
No van saludar les 10.000 persones que esperaven. “Molts van quedar decebuts”, ha dit. Per a ell, són aquests petits gestos els que importen.
També ha defensat que Camila ha ensenyat a Carles a ser més humà. Encara que continua sent criticada per algunes dones més grans de 50 anys que recorden Diana, ell creu que el seu paper al costat del rei Carles III ha estat crucial.
L'exempleat de Buckingham Palace destapa l'última hora sobre la reina Camila
Pelham ha assegurat que Camila sempre ha buscat apropar Carles als seus fills. Una visió que xoca amb la suposada ordre contra Guillem. Segons ell, el rei hauria de reforçar el seu paper i no deixar que el príncep sigui vist com el principal motor de la corona.
La motivació de Camila no és clara. Guillem i Kate han treballat per rejovenir la institució i han aconseguit augmentar la seva popularitat. Tanmateix, la reina sembla més centrada a frenar l'hereu que a donar suport a aquesta imatge.
Ian Pelham ha destapat així el secret de Camila. L'ordre que ha donat al seu marit. Una decisió que obre un nou capítol en les tensions internes de la família reial britànica.