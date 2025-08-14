Canales Rivera paralitza 'TardeAR' per l'última hora sobre la salut de Cayetano Rivera

A TardeAR s'ha viscut avui un moment de màxima expectació. El programa ha ofert una informació d'última hora sobre l'estat de salut de Cayetano Rivera. La notícia ha arribat arran d'un missatge que el mateix torero ha publicat a les seves xarxes socials.
En el missatge, Cayetano ha explicat la seva situació actual. “Després de provar-me al camp, sento comunicar que encara no estic físicament preparat per afrontar els meus pròxims compromisos a Ciudad Real i Màlaga. El meu respecte a la meva professió i al públic m'obliga a ser honest i responsable amb la realitat”, ha escrit.
Les paraules han generat preocupació entre els seus seguidors i en el món taurí. Mentre l'equip de TardeAR analitzava el comunicat, el programa ha comptat amb un convidat molt especial. Canales Rivera, cosí de Cayetano, es trobava en directe.
Canales Rivera parla sobre el comunicat de Cayetano Rivera a TardeAR
El torero i col·laborador ha reaccionat al moment a la notícia. “Jo l'he vist fa uns dies i estava bé”, ha assegurat davant la sorpresa dels seus companys. Alguns pensaven que Cayetano podia estar exagerant el seu estat físic.
Tanmateix, Canales ha volgut matisar les seves paraules: “Quan estàs en aquesta professió, si no et trobes del tot bé físicament, el millor és apartar-se. Fa bé”, ha comentat amb serenitat. La seva reflexió ha servit per posar en context la decisió de Cayetano.
El cosí del torero ha explicat que no hi ha motius per alarmar-se. Ha recordat que la feina al ruedo exigeix una preparació física impecable. Ha assenyalat que qualsevol petit malestar pot marcar la diferència i ha insistit que Cayetano ha actuat amb responsabilitat i respecte cap al públic.
Al plató s'ha produït un debat. Alguns col·laboradors han reconegut que els ha sorprès la confessió, mentre que d'altres han defensat la prudència del diestro. El públic present ha escoltat en silenci cada intervenció.
Canales Rivera revela a TardeAR que Cayetano Rivera vol descansar
Canales ha reiterat que ha vist el seu cosí amb bon aspecte. Ha afirmat que no hi ha cap problema greu. Però ha recalcat que la calma i el temps són essencials per tornar en plenes condicions.
Amb aquesta intervenció, TardeAR ha tancat una tarda marcada per l'actualitat taurina. El comunicat de Cayetano ha deixat clar el seu compromís amb la professió. I les paraules de Canales han aportat un toc de tranquil·litat als aficionats.
El retorn de Cayetano als ruedos queda pendent. Els seus seguidors han mostrat suport i comprensió a les xarxes. El món del toro ha rebut el missatge amb respecte.