L'exclusiva sobre la infanta Cristina i el seu pare que la Casa Reial no ha pogut ocultar

"Poques caps coronades han patit tantes desgràcies com la infanta Cristina", amb aquesta contundent frase ha començat Héloïse Broseta l'article que ha dedicat a la infanta Cristina. El text s'ha publicat a la revista Paris Match. En aquest, la periodista ha repassat la vida de llums i ombres de la filla dels reis emèrits.
Broseta ha recordat que el seu naixement va suposar una gran desil·lusió per als seus pares: "No era el que els seus pares esperaven". Disset mesos després de l'arribada de la infanta Elena, Joan Carles i Sofia esperaven un fill. En aquell moment, la restauració de la monarquia espanyola depenia de la capacitat de la parella per tenir un hereu.
Quan Joan Carles I va pujar al tron, Cristina va ocupar l'últim lloc a la línia de successió. Va quedar darrere de Felip i Elena. Ja aleshores, era conscient que estava condemnada a una vida reial sense corona.
La infanta Cristina no ha tingut una vida fàcil dins de la Casa Reial
L'arribada de Felip VI al tron el 2014 va provocar una revolució perquè el nou monarca va decidir apartar la seva germana i Iñaki Urdangarin de la Família Reial. Els va treure els títols de ducs de Palma i els va prohibir assistir a actes oficials. La distància va quedar clara en la seva proclamació perquè Cristina va ser la gran absent.
Els problemes no es van aturar aquí i després de 24 anys de matrimoni, la relació es va trencar per les infidelitats de l'esportista. El 24 de gener de 2022, la parella va anunciar la seva separació. El divorci es va fer oficial al desembre de 2023.
La ruptura va submergir Cristina en una gran tristesa i va viure un canvi de vida radical. Encara avui segueix recomposant-se. Ho fa gràcies al suport dels seus fills, la seva família i els seus amics.
La infanta Cristina es refugia en el seu progenitor en els moments durs
Malgrat la solitud, ha decidit quedar-se a Ginebra. Allà treballa com a coordinadora interinstitucional a la Fundació Aga Khan. Tot i això, viatja sovint a Espanya per veure el seu fill Pablo, la seva mare i la seva germana.
Broseta ha conclòs amb una reflexió. Ha assenyalat que, tot i les desgràcies, Cristina compta amb el suport incondicional de Joan Carles. Pare i filla passen temps junts a Abu Dhabi i recorden els seus moments de glòria.
Casa Reial no ha pogut ocultar el bon tracte que es tenen i tampoc ha pogut aturar l'exclusiva que l'experta en la família ha publicat als mitjans. El que queda clar és que tot i haver tingut una vida difícil, Cristina no dubta a recolzar-se ara en el seu pare tot i els escàndols que ha protagonitzat.