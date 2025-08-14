Logo xcatalunya.cat
Joan Carles I i la infanta Cristina en un entorn fosc.
Sorpresa per l'exclusiva que s'ha publicat sobre la infanta Cristina i el seu pare | Europa Press
Gent

L'exclusiva sobre la infanta Cristina i el seu pare que la Casa Reial no ha pogut ocultar

Una experta en la Casa Reial ha donat una informació sobre la infanta Cristina i el seu pare que pocs esperaven

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

"Poques caps coronades han patit tantes desgràcies com la infanta Cristina", amb aquesta contundent frase ha començat Héloïse Broseta l'article que ha dedicat a la infanta Cristina. El text s'ha publicat a la revista Paris Match. En aquest, la periodista ha repassat la vida de llums i ombres de la filla dels reis emèrits.

Broseta ha recordat que el seu naixement va suposar una gran desil·lusió per als seus pares: "No era el que els seus pares esperaven". Disset mesos després de l'arribada de la infanta Elena, Joan Carles i Sofia esperaven un fill. En aquell moment, la restauració de la monarquia espanyola depenia de la capacitat de la parella per tenir un hereu.

La infanta Cristina asseguda aplaudint en un esdeveniment.
La infanta Cristina no era el que esperaven els seus pares | Europa Press

Quan Joan Carles I va pujar al tron, Cristina va ocupar l'últim lloc a la línia de successió. Va quedar darrere de Felip i Elena. Ja aleshores, era conscient que estava condemnada a una vida reial sense corona.

La infanta Cristina no ha tingut una vida fàcil dins de la Casa Reial

L'arribada de Felip VI al tron el 2014 va provocar una revolució perquè el nou monarca va decidir apartar la seva germana i Iñaki Urdangarin de la Família Reial. Els va treure els títols de ducs de Palma i els va prohibir assistir a actes oficials. La distància va quedar clara en la seva proclamació perquè Cristina va ser la gran absent.

La infanta Cristina de cabell ros i camisa blanca està asseguda en un esdeveniment esportiu, amb persones al voltant vestint samarretes negres amb detalls grocs.
La infanta Cristina es va enfonsar en una gran tristesa després del seu divorci | Europa Press

Els problemes no es van aturar aquí i després de 24 anys de matrimoni, la relació es va trencar per les infidelitats de l'esportista. El 24 de gener de 2022, la parella va anunciar la seva separació. El divorci es va fer oficial al desembre de 2023.

La ruptura va submergir Cristina en una gran tristesa i va viure un canvi de vida radical. Encara avui segueix recomposant-se. Ho fa gràcies al suport dels seus fills, la seva família i els seus amics.

La infanta Cristina es refugia en el seu progenitor en els moments durs

Malgrat la solitud, ha decidit quedar-se a Ginebra. Allà treballa com a coordinadora interinstitucional a la Fundació Aga Khan. Tot i això, viatja sovint a Espanya per veure el seu fill Pablo, la seva mare i la seva germana.

Muntatge de Joan Carles I seriós amb vestit i la infanta Cristina somrient amb una jaqueta blanca
Joan Carles I és el gran suport de la infanta Cristina | Europa Press, xcatalunya.cat

Broseta ha conclòs amb una reflexió. Ha assenyalat que, tot i les desgràcies, Cristina compta amb el suport incondicional de Joan Carles. Pare i filla passen temps junts a Abu Dhabi i recorden els seus moments de glòria.

Casa Reial no ha pogut ocultar el bon tracte que es tenen i tampoc ha pogut aturar l'exclusiva que l'experta en la família ha publicat als mitjans. El que queda clar és que tot i haver tingut una vida difícil, Cristina no dubta a recolzar-se ara en el seu pare tot i els escàndols que ha protagonitzat.

