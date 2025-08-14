Ian Pelham, extrabajador de Buckingham Palace, destapa el secreto de la reina Camila

Vienen tiempos convulsos para la familia real británica, este pasado 2024 ha sido un año especialmente duro. Han afrontado el diagnóstico de cáncer de Carlos III y también el de Kate Middleton. Todo ello se ha sumado a la salida de Harry y Meghan de la corona, a sus entrevistas más duras y a las memorias del duque de Sussex.

Ahora, un nuevo escándalo ha sacudido a la monarquía. La reina Camila, de 78 años, ha dado un paso inesperado y no ha sido para reforzar la institución, ni para apoyar alguna causa de la casa real. Esta vez, la consorte se ha convertido en protagonista por un motivo muy distinto.

Ian Pelham Turner, exfotógrafo de la familia real, ha hablado en The Mirror. Ha revelado que Camila ha pedido a Carlos III que impida que el príncipe Guillermo “intente crear problemas” en la institución. Una orden directa y sorprendente.

Sorpresa en Buckingham Palace por lo que se ha revelado sobre la reina Camila

Pelham ha explicado que Carlos “tiene una gran humanidad” y que Camila ha suavizado algunas de sus funciones. Según él, la reina cree que Guillermo podría estar buscando generar tensiones internas y por eso le habría pedido al monarca que actúe. El extrabajador ha matizado que no tiene pruebas concluyentes pero insiste en que es su sensación.

Ha recordado que su último trabajo para la corona fue cubrir la boda de Guillermo y Kate. En ese evento, los reyes llegaron corriendo a la iglesia.

No saludaron a las 10.000 personas que esperaban. “Muchos quedaron decepcionados”, ha dicho. Para él, son esos pequeños gestos los que importan.

También ha defendido que Camila ha enseñado a Carlos a ser más humano. Aunque sigue siendo criticada por algunas mujeres mayores de 50 años que recuerdan a Diana, él cree que su papel junto al rey Carlo III ha sido crucial.

El exempleado de Buckingham Palace destapa la última hora sobre la reina Camila

Pelham ha asegurado que Camila siempre ha buscado acercar a Carlos a sus hijos. Una visión que choca con la supuesta orden contra Guillermo. Según él, el rey debería reforzar su papel y no dejar que el príncipe sea visto como el principal motor de la corona.

La motivación de Camila no está clara. Guillermo y Kate han trabajado para rejuvenecer la institución y han logrado aumentar su popularidad. Sin embargo, la reina parece más centrada en frenar al heredero que en apoyar esa imagen.

Ian Pelham ha destapado así el secreto de Camila. La orden que ha dado a su marido. Una decisión que abre un nuevo capítulo en las tensiones internas de la familia real británica.