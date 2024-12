Helena Garcia Melero obre el cava, record històric: 'Més del...'

per Sergi Guillén

Helena Garcia Melero s'ha consolidat com una de les cares més carismàtiques i estimades a la televisió catalana. Presentadora de programes icònics a TV3, el seu estil proper i el seu professionalisme impecable l'han convertit en una figura imprescindible. Amb una trajectòria que combina entreteniment i informació, la vostra presència en pantalla sempre és sinònim d'èxit.

El 4 de novembre passat, Helena va tornar a ser protagonista, aquesta vegada gràcies a l'èxit de Tot es mou. El programa va assolir unes xifres històriques a l'audiència, consolidant no només TV3 com a líder d'audiències, sinó també reafirmant la connexió d'Helena Garcia amb el públic català.

Aquesta fita no només celebra l'equip darrere del programa, sinó també l'atractiu i l'eficàcia de la conductora estrella.

Rècord absolut: més del 40% d'audiència

El programa Tot es mou va registrar el 4 de novembre una quota de pantalla del 40,8%, amb més d'1.109.000 espectadors acumulats. Aquesta xifra històrica reflecteix no només l'interès en el contingut, sinó també l'impacte del format fresc i dinàmic. Amb la conducció d'Helena, l'audiència de TV3 s'ha demostrat més fidel que mai.

| TV3

A més de l'èxit televisiu, la plataforma 3Cat també va viure un dia històric, convertint-se en l'espai de màxim consum en directe. Aquest doble triomf, tant a la televisió tradicional com en digital, posiciona TV3 i el seu equip com a referents en el panorama audiovisual català.

El fenomen de 3Cat: més que televisió

L'estratègia d'integració de continguts a la plataforma 3Cat n'està donant els fruits. Aquest nou ecosistema digital no només complementa la programació, sinó que amplia el seu abast a públics més joves i als que cerquen flexibilitat. N'és una prova l'èxit de programes com Crims i el retorn de Bola de Drac, que han batut rècords en demanda.

El podcast de Crims, narrat per Carles Porta, va aconseguir 280.000 reproduccions a la carta, consolidant-se com el contingut més escoltat a 3Cat. Aquest thriller radiofònic segueix atrapant els oients gràcies a la seva narrativa apassionant i la seva producció impecable.

D'altra banda, el retorn de Bola de Drac va ser una autèntica festa per als nostàlgics. Amb una mitjana diària de més de 100.000 reproduccions des de la seva estrena, ha esdevingut el tercer contingut més vist al novembre. Això demostra el poder de la nostàlgia i la capacitat de TV3 per rescatar clàssics que connecten generacions.

Un model dèxit

L'èxit de Tot és mou i la resta dels continguts de TV3 a 3Cat demostra la solidesa del seu model. Helena Garcia Melero, amb el seu talent, es consolida com a un dels pilars d'aquest lideratge. L'aposta per plataformes digitals i continguts de qualitat assegura que TV3 segueixi marcant tendència.

El futur sembla brillant per a TV3 i el seu equip. Amb figures com Helena i estratègies innovadores com 3Cat, la televisió catalana continua escrivint història.