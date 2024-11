Carles Porta, arruïnat... què li va passar?

per Antoni Mateu-Arrom

Carles Porta és una de les veus més reconeixibles del panorama televisiu català. El periodista d'esdeveniments i especialitzat en crims recull èxits de manera constant gràcies als formats de Crims (3Cat) i Luz en la Oscuridad (Movistar Plus+).

Tot i això, encara que Porta sigui un reputat presentador en l'actualitat, això no sempre va ser així. Diuen que dels fracassos un n'aprèn i en surt reforçat. Precisament, és una cosa que ell mateix ha explicat i que va haver d'atravessar en la seva carrera professional.

Es va arruïnar Carles Porta?

La resposta breu és que sí . De fet, això ha sortit a la llum gràcies a una entrevista que ell mateix ha concedit al mitjà VerTele! I encara que no té res a veure amb Crims, sí que té a veure amb el panorama audiovisual.

Porta va fer balanç de la seva situació actual, i durant l'entrevista es va emocionar en veure els èxits que ha aconseguit. Tot i això, el presentador ha revelat que es va arruïnar --en termes econòmics--. De fet, ha fet servir aquesta paraula, literalment. Però, què va passar?

| ACN

La fallida de Carles Porta

Abans de la narració de crims reals, Porta estava ficat al món de la producció audiovisual. La pel·lícula que va portar a la fallida va ser Segon Origen. Inicialment, la cinta havia de ser produïda per Bigas Luna --mort el 2013--. Tot i així, quan aquest va morir, Porta es va encarregar de tot.

“La vaig haver de fer jo”, explica. Això va derivar en un film que “no va funcionar” en recaptacions de taquilla. Alhora, la distribuïdora que en aquell moment regentava Porta “se'n va anar a l'aigua, es va enfonsar”.

Sentència explicant el següent: “Em vaig arruïnar i ho vaig perdre tot”. Tot i això, allò va ser un episodi que --afortunadament-- ha passat i que s'ha pogut superar. Encara que, això sí, matisa que “et queda aquesta cicatriu a l'ànima”, d'acord amb les declaracions a VerTele!

| TV3

Nova temporada de Carles Porta a Movistar

El que ha revelat el presentador és fruit d'una entrevista per donar a conèixer la segona temporada del seu programa Luz en la Oscuridad, que s'emet a Movistar Plus+, i que ja està disponible per visionar-lo des del 31 d'octubre passat,

Es tracta d'una evolució del format de Crims, format que va debutar a la ràdio el 2018. Dos anys després, aquest va fer el salt de Catalunya Ràdio a TV3. El 2023, el canal de televisió de Telefónica va pujar de nivell la producció amb noves històries i una nova narrativa audiovisual. Això sí, mantenint l'esperit de Porta més fidel que mai.