L'esperada reacció de Joan Carles I després de rebre una querella

per Sergi Guillén

En els darrers mesos, la figura de Joan Carles I ha estat al centre de nombrosos escàndols. Les filtracions d'àudios i fotografies del Rei Emèrit juntament amb Bárbara Rey han generat un intens debat públic.

Aquestes revelacions han alimentat rumors sobre la complexa vida personal de l'exmonarca, cosa que ell sempre va intentar mantenir en l'àmbit privat. Els àudios revelats recentment no només apunten a les relacions personals, sinó que també destapen un to despreocupat respecte a les seves responsabilitats.

Les imatges, per la seva banda, han revifat els ressons d'episodis polèmics del passat i han posat en qüestió el seu llegat. Aquest clima de tensió s'ha vist agreujat per les mencions recurrents a suposats tractes de favor cap a Bárbara Rey.

Un cop inesperat per a l'emèrit

Ara, una nova querella amenaça de prolongar la polèmica. La denúncia ha estat presentada per un grup de destacats juristes i intel·lectuals. Al·leguen presumptes delictes fiscals comesos entre el 2014 i el 2018, anys en què l'emèrit ja no gaudia d'inviolabilitat.

| Casa Real

Aquesta acció legal marca un nou capítol a l'historial de controvèrsies que envolten el monarca. La querella, impulsada per magistrats i fiscals jubilats, se centra en suposades irregularitats a les regularitzacions fiscals de l'exmonarca.

Els denunciants sostenen que els pagaments realitzats no es van ajustar a la legalitat, ja que es van fer quan el Rei Emèrit tenia coneixement de les investigacions. A més, assenyalen que aquestes accions fiscals no van complir els requisits establerts per Hisenda.

L'entorn de Rei Emèrit Joan Carles ha admès que aquesta nova situació podria dificultar una reconciliació definitiva amb el Rei Felip VI. Des de Zarzuela mantenen un silenci calculat, evitant qualsevol pronunciament oficial.

Tot i això, certes fonts properes asseguren que aquest cas recent posa en perill l'estada prolongada del Rei Emèrit a Espanya, cosa que ja havia començat a considerar.

Consultes amb Felip VI

Joan Carles hauria intentat buscar el suport del seu fill, Felip VI, abans de prendre decisions sobre el seu retorn definitiu a Espanya. Tot i això, l'escàndol de les irregularitats fiscals ha complicat l'escenari.

| Casa Real

La denúncia subratlla que les autoliquidacions d'impostos fetes per l'emèrit no compleixen els paràmetres legals. Aquestes accions van ser dutes a terme després de revelar-se els ingressos que aquest hauria obtingut a través de la fundació Zagatka, presidida pel seu cosí Álvaro d'Orleans.

La postura del rei emèrit continua sent de calma aparent. Segons fonts properes, es troba sotmetent-se a un tractament mèdic a Ginebra. Tot i això, aquesta nova querella ha trastocat els plans de normalització que ell i el seu entorn buscaven establir.

El reclam dels denunciants

Els impulsors de la querella han sol·licitat que l'exmonarca comparegui davant de la justícia per aclarir aquests fets. Argumenten que, des de la seva abdicació, Joan Carles I ja no compta amb la protecció legal de la inviolabilitat.

Si fos trobat culpable, podria enfrontar-se a penes de presó i multes econòmiques importants. Aquesta situació posa novament en dubte el paper de Joan Carles I a la història recent d'Espanya.

El judici popular sobre la seva figura encara no cessa, i aquest nou episodi promet afegir encara més llenya al foc d'una nova polèmica que sembla que no tingui fi.