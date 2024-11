Nandu Jubany confessa la seva principal por

Nandu Jubany és un dels xefs més reconeguts de Catalunya, i també un referent internacional a l'alta cuina. Amb una estrella Michelin al restaurant Can Jubany i una dilatada trajectòria, el seu nom és sinònim d'innovació gastronòmica i respecte per la tradició.

Com tot gran personatge, darrere del seu èxit s'amaga una història que recentment s'ha pogut conèixer en una entrevista al programa Col·lapse, de 3Cat: la seva por més gran.

| 3Cat

La por més gran de Nandu Jubany

Amb un to reflexiu i proper, Jubany va confessar que la seva principal por és no complir les expectatives de les persones que l'envolten. “Sempre tinc por de no estar a l'alçada de la gent que m'espera, de la gent que m'estima”, explica.

Aquest temor --explica-- actua com una motivació constant a la seva vida, un recordatori de la responsabilitat que sent cap a la seva família, el seu equip i tots aquells que hi confien.

També ha parlat amb especial emoció del seu pare, a qui va perdre quan només tenia 22 anys. Ho defineix com una font d'inspiració i d'energia que, fins i tot després de la seva absència, el segueix guiant en moments d'incertesa.

“El meu pare era aquella força que et feia pensar que tot aniria bé. Aquesta energia l'he buscada moltes vegades a la meva vida”, ha explicat.

Una vida dedicada als altres

L'entorn ha estat clau per al seu èxit. Des de la dona i els fills fins al seu equip de treball. Tots han tingut un paper essencial en la seva trajectòria. "Faig tot per ells, per demostrar-los que estic a l'alçada del que esperen de mi", assegura.

Aquest compromís l'ha portat a posar sempre les persones al centre de la seva vida. Un enfocament que també es reflecteix a la cuina, on el client i l'experiència són prioritaris.

| 3Cat

Una lliçó d'humilitat

Les paraules de Nandu Jubany ens recorden que, darrere de la brillantor dels èxits i els reconeixements, hi ha dubtes i temors. La seva confessió que "la por de no estar a l'alçada" és un reflex de la seva humilitat i de la recerca incansable de l'excel·lència. No només com a xef. També, com a persona.

Així, Jubany deixa una valuosa lliçó: el veritable èxit no es mesura únicament en estrelles Michelin o en aplaudiments, sinó en l'impacte que deixem en les persones que ens envolten.