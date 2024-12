Les dades de Mario Picazo i la DANA que sacsegen la xarxa

L'últim mes, el País Valencià s'ha vist copejada per una DANA de característiques històriques. La quantitat de pluja registrada en poques hores va superar tots els registres recents. Aquest fenomen meteorològic, amb la seva intensitat, va posar en perill infraestructures i va provocar greus danys a diferents localitats.

El terme DANA, que significa “Depressió Aïllada en Nivells Alts”, no és nou a Espanya. Tot i això, aquesta recent borrasca va destacar per la seva magnitud i la seva velocitat destructiva. Milers de litres d'aigua per metre quadrat van inundar carrers, camps i vivendes en poques hores, deixant imatges impactants a les xarxes socials.

Les tempestes associades a aquesta DANA van afectar especialment el sud de València i el nord d'Alacant. Municipis com Ontinyent o Alzira van quedar negats, amb registres d'aigua que van fregar els 500 litres per metre quadrat. La rapidesa amb què es van desbordar rius i barrancs va generar una emergència sense precedents.

Les xifres que van impressionar les xarxes

Mario Picazo, meteoròleg reconegut, va compartir a Twitter dades impressionants recopilades per la xarxa de @avamet. Segons les xifres, localitats com Tóris van registrar 640,8 litres per metre quadrat en un sol dia. Chiva, Buñol i altres localitats tampoc no van quedar lluny, amb xifres que van superar els 500 litres.

| @picazomario, XCatalunya, Getty Images

Aquest nivell de precipitacions, qualificat com a excepcional, posa de manifest la força destructiva del fenomen. A la seva piulada, Picazo va destacar la dificultat de canalitzar aquesta quantitat d'aigua cap al mar en tan poc temps. La geografia de la regió, amb barrancs i zones de risc, va amplificar la crisi.

Les pluges torrencials van provocar desbordaments de rius com el Túria i talls que van afectar tant el trànsit local com les comunicacions interprovincials.

L'ajuda de la tecnologia en la gestió d'emergències

Els mapes de precipitació compartits per Picazo i @avamet no només il·lustren l'extensió i l'impacte del fenomen, sinó que també han estat eines crucials. La zona més afectada, destacada en vermell intens, evidencia el cor del desastre.

Aquest tipus de visualitzacions permeten a les autoritats prioritzar recursos i coordinar esforços d'ajuda en temps real. Les xarxes socials van jugar un paper clau a la difusió d'imatges i dades. Usuaris van compartir vídeos de cotxes arrossegats per l'aigua i carrers convertits en rius.

A més, plataformes com X (Twitter) van permetre a molts afectats alertar sobre les emergències a les seves comunitats, facilitant una resposta més ràpida per part dels serveis de rescat.

Una crida a la preparació davant de futurs esdeveniments

Davant d'aquest panorama, els experts subratllen la importància d'adaptar infraestructures a un clima cada cop més extrem.La DANA de València no és només una advertència sobre el canvi climàtic, sinó també un recordatori que les zones urbanes s'han de preparar per resistir episodis meteorològics d'aquesta intensitat.

| ACN

Invertir en sistemes de drenatge eficients i estratègies de prevenció podria ser la clau per evitar tragèdies més grans. Les xifres aportades per Mario Picazo reflecteixen un esdeveniment sense precedents a la regió.

Mentre s'avaluen els danys i es treballa per recuperar la normalitat, aquestes imatges i dades continuaran impactant la societat. Posant en relleu la necessitat urgent d'actuar davant dels desafiaments climàtics actuals.