El grup que 'salva' en Peyu davant el partit Bulgària - Espanya

La programació televisiva de dijous es va convertir en un camp de batalla per l'atenció dels espectadors a Catalunya. Un esdeveniment esportiu de gran magnitud amenaçava de monopolitzar el comandament a distància a totes les llars.
L'enfrontament entre ofertes generalistes i la potent aposta de la televisió pública catalana va deixar un clar mapa de guanyadors i perdedors. Aquesta jornada va demostrar novament la complexitat d'una graella on coexisteixen diferents tipus d'espais.
Un partit decisiu per a La 1
El partit de la UEFA Nations League entre Bulgària i Espanya va ser l'opció preferida de la nit, atorgant un lideratge contundent a La 1. La retransmissió va congregar 361.000 espectadors, assolint una excel·lent quota de pantalla del 21,2%
L'anàlisi per targets revela un comportament dual molt interessant per a la cadena pública estatal. El partit va arrasar entre el públic jove de 13 a 24 anys amb un espectacular 43% de share. Tanmateix, el gruix principal d'espectadors es va concentrar a la franja de més de 64 anys.
La contraprogramació fidel de TV3
Davant d'un rival tan potent, TV3 va confiar en una de les seves cares més reconegudes, Lluís Jutglar 'Peyu'. L'espai 'Natura Sàvia' va demostrar la solidesa de la seva base de seguidors amb un meritori 13,1% de quota i 213.000 espectadors.
Aquest resultat s'explica per l'efecte d'arrossegament del 'Telenotícies Vespre', que va actuar com un potentíssim lead-in. L'espai de divulgació va destacar especialment entre el públic femení i en el segment de 25 a 44 anys, exhibint una fidelitat superior al 40%
Peyu, que compta amb Quimi Portet i Albert Pla com a col·laboradors, lidera sempre amb xifres properes al 20 %. Un partit de futbol gairebé sempre és garantia d'èxit, per la qual cosa les dades d'ahir de 'Natura Sàvia' són més que dignes.
Els altres damnificats de la nit
La competència directa va patir considerablement l'impacte del futbol, quedant relegada a xifres discretes durant el prime time. La gala de 'Supervivientes All Stars' a Telecinco es va haver de conformar amb un 10,9% a Catalunya, una dada inferior a la seva mitjana estatal.
Per la seva banda, l'aposta cinematogràfica d'Antena 3, 'La Encrucijada', va obtenir un 9,7% en el seu primer tram. Altres ofertes consolidades com 'El Intermedio' a laSexta també van veure reduït el seu rendiment habitual a causa de la fragmentació.
Aquesta jornada reflecteix una estratègia clara per part de les cadenes, on la contraprogramació i la fidelització de nínxols són claus. El futbol segueix sent un actiu segur per a Televisió Espanyola, capaç de mobilitzar audiències transversals. No obstant això, TV3 demostra que els seus formats de producció pròpia, sostinguts per una informació líder, poden construir una alternativa sòlida i rendible. L'equilibri entre grans esdeveniments i la programació regular marcarà la tendència de la temporada.