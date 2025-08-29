Peyu, Albert Pla i Quimi Portet donen una nova alegria a TV3

Les nits d'agost solen encadenar sorpreses a la televisió pública catalana, i aquesta vegada no va ser diferent. TV3 va reorganitzar el seu prime time amb segell propi i un arrossegament informatiu molt potent. La combinació va permetre sostenir l'hegemonia del canal en un dia marcat per consum fragmentat i competència activa. La lectura editorial de la dada reforça decisions recents de programació i posicionament de marca.
Audiència de dijous i efecte arrossegament
Aquest dijous, els tres ‘Telenotícies’ van tornar a ser el gran riu d'espectadors que alimenta la graella. El TN Vespre va liderar la jornada amb 399.000 seguidors i un 30,1% de quota, seguit pel TN Migdia amb 397.000 i 29,8%, i el TN Comarques amb 272.000 i 26,3%. Aquest cabal va facilitar un lead-in decisiu cap a l'entreteniment de la nit, sostenint ritmes competitius al minut a minut. La solidesa informativa va tornar a orientar el consum cap a ofertes pròpies de TV3.
Amb Peyu, Albert Pla i Quimi Portet, ‘Natura sàvia’ va signar 222.000 espectadors i un 17,5% de share. El format barreja humor i divulgació de fauna amb segell identitari, i manté dues temporades disponibles a l'entorn 3Cat, on ha reforçat comunitat. Al sector es qualifica el trio com a “còctel diferencial” que fidelitza públics familiars i curiosos. La sintonia ‘Sóc un animal’, d'Albert Pla, reforça reconeixement i record de marca del programa.
El cinema de tarda i l'estratègia estival de TV3
La tarda va sumar amb ‘L’Emperadriu Rebel’, que va reunir 184.000 espectadors i un 16% de quota, aportant volum abans de l'informatiu vespertí. La pel·lícula, estrenada internacionalment com ‘Corsage’ i dirigida per Marie Kreutzer, connecta amb públics cinèfils i eleva el valor percebut de la franja de cinema. A l'estiu, TV3 ha explotat bé aquesta finestra com a palanca de reach addicional sense erosionar l'informatiu. L'equilibri entre cinema de prestigi i factual propi està donant rèdits editorials.
Context de mercat i competència directa
Amb tot, TV3 va tancar el dia líder amb un 14,8% de share, per davant de La 1 a Catalunya, que va signar un 9,4%, i d'Antena 3, amb un 8,2%. A la competència van destacar ‘Viaje al centro de la tele’ i ‘Pasapalabra’, però sense desbordar el domini de TV3. El lideratge s'aguanta en una tendència mensual favorable: juliol va ser el millor en divuit anys, amb un 14,4% i distància creixent sobre rivals. Aquesta inèrcia enforteix la planificació de graella i la negociació comercial de la temporada.
La foto confirma que l'entreteniment identitari de TV3 funciona quan arriba amb bon lead-in i proposta diferencial. ‘Natura sàvia’ aporta personalitat, to familiar i reconeixement, mentre el cinema de tarda suma volum i prestigi editorial. Per al setembre, la clau serà preservar aquesta cadena de valor entre tarda, TN i prime time, cuidant targets comercials sense perdre essència. En síntesi, TV3 reforça el seu lideratge a Catalunya amb marques pròpies, arrossegament informatiu i decisions coherents de programació.