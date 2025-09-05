Obliguen el rei Carles a fer una cosa molt complicada amb el príncep Andreu

La història entre el rei Carles III i el príncep Andreu ha pres un gir tan impactant com inesperat. L'actual rei del Regne Unit s'ha vist obligat a fer alguna cosa amb el seu germà que mai s'havia arribat a plantejar. Tot i portar-s'hi bé, no ha tingut més opció que complir les normes i claudicar davant l'actualitat.
Darrere d'aquesta decisió s'amaga la necessitat de la institució d'allunyar una nova polèmica que enterboleixi la imatge de la Corona. En aquests moments, l'últim que desitgen és que el príncep Andreu entorpeixi amb el seu passat el futur del rei Carles.
El rei Carles III obeeix i pren una decisió inesperada amb el príncep Andreu
El rei Carles III es troba en una situació delicada amb el seu germà, el príncep Andreu. Tot i els llaços familiars, l'actualitat ha marcat la seva relació. Per això, al pare de Guillem no li ha quedat cap altra opció que obeir pel bé de la institució.
Al rei Carles III l'han obligat a fer alguna cosa molt complicada amb el príncep Andreu: apartar-lo de la Corona. Fins fa poc, la relació entre tots dos germans semblava irreprotxable, marcada per la camaraderia i l'afecte que tanta gent destaca. Tanmateix, les circumstàncies han canviat radicalment i ara veiem el rei Carles III forçat a prendre decisions dràstiques que afecten directament el príncep Andreu.
Una barreja d'obligació institucional i la necessitat de protegir la Corona ha portat Carles III a aquest pas brusc. El motiu en què es fonamenta aquesta decisió del rei Carles rau en les recents polèmiques del príncep Andreu. El nom del germà del rei es troba entre els coneguts com 'papers d'Epstein' i les festes que l'empresari organitzava a la seva mansió.
Una jove el va assenyalar directament com el seu principal agressor i un dels assistents habituals a aquestes festes amb menors. Un escàndol majúscul que va sacsejar la imatge de la Corona i que ha obligat el rei Carles a desvincular-se del seu germà petit.
El rei Carles III pren mesures amb el príncep Andreu
Fa mesos, i gairebé com una mesura extraordinària, el rei Carles III va començar a retirar el suport econòmic i la protecció formal al príncep Andreu. Primer va suprimir una generosa assignació anual, que podia ascendir a prop d'un milió d'euros, segons fonts consultades. Aquesta ajuda ja no està disponible, cosa que suposa un fort cop financer per a Andreu.
Al mateix temps, el rei Carles III també va decidir prescindir de la seguretat privada que havia estat costejant des de feia anys. Aquest servei protegia el príncep Andreu a la seva residència a Royal Lodge i va ser finançat personalment per Carles després de la retirada de la protecció policial.
Tot això passa en un context en què el príncep Andreu es resisteix a abandonar Royal Lodge, una mansió que comparteix amb la seva exesposa. S'ha negat repetidament a mudar-se a Frogmore Cottage, una alternativa més modesta que la seva luxosa residència actual.
Ara, al rei Carles III l'obliguen a apartar encara més el príncep Andreu de la Corona i trencar amb tot. No es tracta d'una ruptura personal, perquè sembla que el vincle continua sent fort entre ells. Però el deure institucional i la necessitat de salvaguardar la reputació reial han portat a prendre mesures dràstiques.
Així les coses, encara que la bona relació entre germans podria haver sobreviscut a gairebé qualsevol prova, les exigències de la monarquia han dictat sentència. Han empès el rei Carles III a apartar el príncep Andreu de privilegis que abans semblaven indiscutibles, deixant-lo totalment al marge. Tot això mentre la seva causa en el cas Epstein continua sota investigació fins a arribar a una conclusió definitiva.