‘Sueños de libertad’ desvela avui el secret més ben guardat de Juanjo Puigcorbé

Els espectadors de Sueños de libertad no s'han de perdre sota cap concepte el capítol d'avui. I és que en ell es destaparà el que s'estava ocultant de don Pedro, a qui dona vida Juanjo Puigcorbé.
Ni més ni menys que sortirà a la llum que és molt més menyspreable del que ningú imaginava. I és que serà capaç de fer l'impensable només perquè Digna, la seva dona, no l'abandoni.
Sueños de libertad mostrarà la veritable cara de don Pedro, interpretat per Juanjo Puigcorbé
el senyor Pedro travessa un moment crític de la seva vida. La seva salut està deteriorada a causa d'un càncer terminal, i a més la seva esposa Digna ja coneix la veritat sobre la seva veritable personalitat gràcies a la confessió d'Irene. Aquesta circumstància ha provocat que ella no vulgui seguir al seu costat, obrint un conflicte que semblava marcar el principi del final.
Tanmateix, el capítol d'avui demostrarà que l'empresari encara guarda un as sota la màniga, i no precisament honorable. En un intent desesperat per evitar que la seva dona l'abandoni, traurà a la llum un recurs tan vil com inesperat: l'amenaça directa.
Li dirà a Digna que, si decideix deixar-lo, la denunciarà davant les autoritats com a responsable de la mort de Jesús. Un xantatge que el retratarà com algú capaç de tot amb tal de mantenir el seu control. Així, el personatge de Juanjo Puigcorbé es convertirà en el veritable malvat de Sueños de libertad, un home que ni tan sols la malaltia aconsegueix humanitzar.
Aquest gir narratiu sacsejarà la seva esposa, que no es podrà creure el joc brut d'ell. La revelació confirma que el senyor Pedro és fins i tot més menyspreable del que s'havia sospitat. I també que el seu llegat a la sèrie serà recordat com un dels més foscos.
Més trames intenses per a l'entrega d'aquesta tarda de Sueños de libertad
Tot i que el gran atractiu del capítol de Sueños de libertad estarà en el xantatge de don Pedro, les altres històries no es quedaran enrere. Per exemple, l'Andrés tornarà a casa amb l'esperança d'haver trobat una solució al conflicte laboral. Ha aconseguit un acord que podria satisfer tothom i evitar un judici, però això no serà ben rebut per alguns.
En Gabriel i María tindran un fort desacord per aquest assumpte. Mentre ell vol destruir el seu oncle Damián a qualsevol preu, ella no acceptarà les regles de joc que planteja. Aquest enfrontament obrirà noves esquerdes en la relació i marcarà el rumb dels seus pròxims passos.
A la casa dels Merino també hi haurà sorpreses. La Gema decidirà canviar de rumb i fer-se càrrec de la cantina, aprofitant que en Gaspar ha decidit marxar de Toledo després de trencar amb la Manuela. Però aquest pla no serà ben acollit per en Joaquín, que veurà amb recel la nova etapa de la seva esposa.
Les emocions seguiran desbordant-se quan la Claudia i la Carmen rebin una carta de la Fina. En ella, la dependenta s'acomiadarà per sempre de les seves amigues i trencarà de manera definitiva la seva relació amb la Marta. Una notícia que destrossarà la jove De La Reina i que marcarà un abans i un després en la seva trajectòria sentimental.
L'Àngela, per la seva banda, visitarà en Damián per retreure-li la seva manera de tractar en Tasio. Li exigirà que arregli com més aviat millor la seva relació amb el seu fill, tornant a posar sobre la taula les tensions familiars que travessen la trama.
Enmig de tants conflictes, la Irene també tindrà el seu moment decisiu. Ella confessarà a la seva filla com de penedida se sent per haver estat manipulada pel seu germà, causant dolor a en Joaquín.
Més tard, la Cristina compartirà amb en Luis una jornada clau al laboratori. Tots dos treballaran junts fins a la matinada per acabar la nova fragància, i la felicitat per l'èxit els portarà a compartir un inesperat petó.
Però el drama no s'acabarà aquí, ja que en Gabriel no es resignarà que l'Andrés hagi aconseguit un acord que podria salvar la fàbrica. Per això, farà un pas encara més greu: trucarà a la premsa per filtrar una xivatada sobre el problema de salut que afecta Perfumerías de La Reina. Una decisió que desfermarà un autèntic escàndol i obrirà un nou front per a la família.