Gran expectació a la Zarzuela gràcies al nou pla del rei Felip: queden poques hores

El rei Felip ha decidit donar un nou rumb a Zarzuela, on hi ha expectació al respecte. I el seu pla es posarà en marxa en només unes hores.
Sí, demà ben d'hora, el palau acollirà la incorporació de dues empleades que seran crucials per a la institució a partir d'ara. D'elles dependrà, entre altres àrees, la de comunicació.
Un nou rumb a Zarzuela impulsat pel rei Felip
Des que va accedir al tron, el rei Felip ha deixat clara la seva voluntat de marcar distàncies amb el regnat del seu pare, Joan Carles I. La seva aposta ha estat la transparència, la modernització i una major proximitat amb la ciutadania. Dins d'aquest marc, els canvis en l'estructura de Zarzuela eren qüestió de temps.
Ha volgut envoltar-se de professionals amb una àmplia trajectòria als mitjans de comunicació, conscients que la imatge de la Corona depèn en gran part de com es gestioni la informació. Per això, ha impulsat una reestructuració que entrarà en vigor demà amb l'arribada de dues periodistes de prestigi.
D'una banda, Marta Carazo, reconeguda per la seva llarga etapa a TVE, on va exercir com a presentadora del Telediario i corresponsal a Brussel·les. Ha deixat la seva faceta als informatius per convertir-se en la nova cap de la Secretaria de la reina Letícia. La seva experiència i la relació professional prèvia amb la consort la converteixen en una incorporació clau.
D'altra banda, Rosa Lerchundi, fins ara cap de Nacional a Informativos Telecinco. Es convertirà en la nova directora de Comunicació de la Casa del Rei. Substituirà Jordi Gutiérrez després de més d'una dècada en el càrrec, cosa que dona idea de la importància del seu paper i del gir que es busca.
Expectació màxima pels canvis que arribaran demà a Zarzuela
L'arribada d'ambdues periodistes a Zarzuela no és només un relleu en dos llocs de responsabilitat. Representa la intenció del rei Felip de reforçar la imatge de la Corona en un moment en què l'opinió pública exigeix transparència i coherència. El repte és connectar amb la ciutadania d'una manera més directa, moderna i eficaç.
En el cas de Marta Carazo, la seva missió serà coordinar l'agenda i la feina de la reina Letícia. No es tracta només de tasques protocol·làries, sinó de garantir que la projecció pública de la consort s'alineï amb els objectius de la institució. El seu perfil discret, seriós i amb credibilitat mediàtica és vist com un actiu de gran valor.
Rosa Lerchundi, per la seva banda, tindrà sobre la taula un desafiament majúscul: renovar l'estratègia de comunicació de la Casa Reial. La idea és adaptar-la als nous temps, apostant per la immediatesa i pels canals digitals, sense descuidar la relació amb els mitjans tradicionals. La seva experiència al capdavant de cobertures nacionals i parlamentàries serà clau per gestionar els missatges amb rigor i solvència.
El nomenament d'aquestes dues dones també marca una fita: cada cop són més les professionals que accedeixen a llocs rellevants a la Casa Reial. Amb elles, Zarzuela s'aproxima a un model més equilibrat i divers, quelcom que encaixa amb la visió de modernització que defensa Felip VI.
L'expectació, per tant, és màxima. En poques hores es posarà en marxa un pla que busca donar a la institució un aire renovat. No s'esperen canvis immediats en la percepció pública, però sí una feina que, amb el temps, ha de consolidar la confiança ciutadana en la Corona.