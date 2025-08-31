Alejandra Silva (42 anys) deixa sense alè Richard Gere amb la seva confessió: ‘Estem…’

Alejandra Silva ha deixat avui sense paraules i amb la respiració tallada a Richard Gere, el seu marit. I tot per la confessió pública que ha fet a les xarxes socials.
El que ha fet és revelar al món sencer com és d'important ell a la seva vida i a la dels seus fills. Li ha dedicat unes paraules plenes d'amor profund, amb motiu del seu 76è aniversari. I entre aquestes destaquen les següents: “Estem molt agraïts per tu”.
Alejandra Silva emociona Richard Gere amb les seves paraules
Richard Gere fa avui 76 anys i, com no podia ser d'altra manera, la seva esposa, Alejandra Silva, ha volgut felicitar-lo públicament per això. Ho ha fet compartint a Instagram una bonica fotografia dels dos junts. I al costat d'aquesta ha fet una confessió que segurament l'haurà emocionat i l'haurà deixat mut al mateix temps.
Ella li ha deixat clar com és d'important i quant l'estimen a la família: “Feliç aniversari, amor meu. Aquest any ha portat canvis i desafiaments, però, malgrat tot, has estat el nostre pilar constant. Els nois i jo sentim el teu amor a cada moment. La manera com ens dones suport, la paciència que tens, la força que ens dones i el cor que poses en aquesta família”.
Unes paraules així no són només una felicitació d'aniversari, sinó també una autèntica declaració d'amor. Alejandra ha evidenciat, per tant, que, passi el que passi, l'actor és el motor de la seva vida i l'eix fonamental de la família. Tant és així que la confessió ha sorprès per la seva profunditat.
L'empresària espanyola no s'ha aturat aquí i ha continuat amb un missatge encara més íntim: “Ets tot per a nosaltres. El millor marit i el millor pare, sempre donant, sempre ajudant. Fins i tot en els dies més ocupats, ets el centre del nostre petit univers, i estem molt agraïts per tu”.
“T'estimem més enllà de les paraules, avui i sempre. Amb tot el meu cor, Ale”.
La publicació no ha trigat a acumular reaccions, amb missatges de felicitació per a l'actor i d'admiració cap al gest d'Alejandra. No és habitual que ella comparteixi tantes paraules en públic, ja que sol mantenir un perfil discret. Tanmateix, ha triat aquesta ocasió per obrir el seu cor i mostrar al món la fortalesa de la seva relació sentimental.
Richard Gere i Alejandra Silva: un matrimoni sòlid i una família unida
El matrimoni entre Richard Gere i Alejandra Silva s'ha consolidat com un dels més sòlids dins del món de les celebritats. Es van casar el 2018. I des de llavors han demostrat que la diferència d'edat no ha estat cap impediment per construir una llar plena d'amor al costat dels fills.
La relació sempre s'ha caracteritzat per la discreció. Ella, tot i estar casada amb un dels actors més famosos de Hollywood, ha preferit centrar-se en el seu paper de mare i esposa. Però també en els seus projectes i en diferents causes socials.
El gest de felicitar-lo públicament és una mostra d'afecte cap a Richard, i també una manera de compartir amb el món la seva felicitat personal. Sovint, les xarxes socials serveixen per mostrar instants superficials, però en aquest cas Alejandra ha optat per un missatge profund que ha commogut milers de persones.
Richard Gere, per la seva banda, ha trobat en Silva l'estabilitat i el suport que necessitava. Al llarg de la seva vida, ha mantingut romanços amb diverses famoses, però amb ella sembla haver trobat la calma i l'equilibri que buscava. Tots dos formen així una família unida i mantenen una vida tranquil·la, lluny dels focus i centrada en la criança i en els seus projectes personals.