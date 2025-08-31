Gran expectación en Zarzuela gracias al nuevo plan del rey Felipe: quedan pocas horas

El rey Felipe ha decidido darle un nuevo rumbo a Zarzuela, donde hay expectación al respecto. Y su plan se pondrá en marcha en solo unas horas.

Sí, mañana temprano, el palacio acogerá la incorporación de dos empleadas que serán cruciales para la institución a partir de ahora. De ellas dependerá, entre otras áreas, la de comunicación.

Un nuevo rumbo en Zarzuela impulsado por el rey Felipe

Desde que accedió al trono, el rey Felipe ha dejado clara su voluntad de marcar distancias con el reinado de su padre, Juan Carlos I. Su apuesta ha sido la transparencia, la modernización y una mayor cercanía con la ciudadanía. Dentro de ese marco, los cambios en la estructura de Zarzuela eran cuestión de tiempo.

Ha querido rodearse de profesionales con amplia trayectoria en los medios de comunicación, conscientes de que la imagen de la Corona depende en gran parte de cómo se gestione la información. Por eso, ha impulsado una reestructuración que entrará en vigor mañana con la llegada de dos periodistas de prestigio.

Por un lado, Marta Carazo, reconocida por su larga etapa en TVE, donde ejerció como presentadora del Telediario y corresponsal en Bruselas. Ha dejado su faceta en los informativos para convertirse en la nueva jefa de la Secretaría de la reina Letizia. Su experiencia y la relación profesional previa con la consorte hacen de ella una incorporación clave.

Por otro lado, Rosa Lerchundi, hasta ahora jefa de Nacional en Informativos Telecinco. Se convertirá en la nueva directora de Comunicación de la Casa del Rey. Sustituirá a Jordi Gutiérrez tras más de una década en el cargo, lo que da idea de la importancia de su papel y del giro que se busca.

Expectación máxima por los cambios que llegarán mañana a Zarzuela

La llegada de ambas periodistas a Zarzuela no es solo un relevo en dos puestos de responsabilidad. Representa la intención del rey Felipe de reforzar la imagen de la Corona en un momento en que la opinión pública exige transparencia y coherencia. El reto está en conectar con la ciudadanía de una manera más directa, moderna y eficaz.

En el caso de Marta Carazo, su misión será coordinar la agenda y el trabajo de la reina Letizia. No se trata solo de labores protocolarias, sino de garantizar que la proyección pública de la consorte se alinee con los objetivos de la institución. Su perfil discreto, serio y con credibilidad mediática es visto como un activo de gran valor.

Rosa Lerchundi, por su parte, tendrá sobre la mesa un desafío mayúsculo: renovar la estrategia de comunicación de la Casa Real. La idea es adaptarla a los nuevos tiempos, apostando por la inmediatez y por los canales digitales, sin descuidar la relación con los medios tradicionales. Su experiencia al frente de coberturas nacionales y parlamentarias será clave para manejar los mensajes con rigor y solvencia.

El nombramiento de estas dos mujeres también marca un hito: cada vez son más las profesionales que acceden a puestos relevantes en la Casa Real. Con ellas, Zarzuela se acerca a un modelo más equilibrado y diverso, algo que encaja con la visión de modernización que defiende Felipe VI.

La expectación, por tanto, es máxima. En pocas horas se pondrá en marcha un plan que busca darle a la institución un aire renovado. No se esperan cambios inmediatos en la percepción pública, pero sí un trabajo que, con el tiempo, debe consolidar la confianza ciudadana en la Corona.