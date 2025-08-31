Logo xcatalunya.cat
Irene Rosales amb expressió seriosa en primer pla i Kiko Rivera amb barba i tatuatge al fons, tots dos en un entorn d'estudi de televisió.
Irene Rosales ha optat per agafar les regnes de la seva vida després de trencar el seu matrimoni | Mediaset, xcatalunya.cat
Gent

Irene Rosales sorprèn amb un anunci inesperat després de la separació de Kiko Rivera

L'exnora d'Isabel Pantoja ha volgut compartir amb els seus seguidors la determinació que ha pres

Imatge de la redactora María Merino
per María Merino

Irene Rosales deixava mut tothom fa uns dies quan va sortir a la llum la seva ruptura amb Kiko Rivera, després d'11 anys de relació i dues filles en comú. I ara, després d'això, ha tornat a sorprendre amb un anunci que ningú no esperava.

Exactament, ha revelat la determinació que ha pres a partir d'ara. I no és cap altra que recuperar una cosa que feia temps que havia deixat de banda a la seva vida.

Una persona amb cabell castany i una samarreta blanca és davant d'una paret de maons amb dos quadres penjats.
Irene Rosales ha sorprès amb el seu anunci | @irenerova24, Instagram

Irene Rosales fa un anunci després de trencar amb Kiko Rivera

La separació de Kiko Rivera i Irene Rosales ha generat un gran impacte a la premsa del cor. Al seu comunicat, ell va recalcar que la decisió havia estat presa amb respecte, sense terceres persones pel mig, i amb l'objectiu de preservar el benestar de les seves filles. Per la seva banda, ella va optar per la discreció, evitant alimentar polèmiques, fins i tot després que es publiquessin imatges seves sopant amb un amic.

Ara, lluny d'entrar en debats o donar explicacions, la jove ha preferit parlar d'ella mateixa i de les seves noves prioritats. Ho ha fet a través d'Instagram, on ha compartit diverses stories que ràpidament han cridat l'atenció dels seus seguidors. Amb aquestes els ha revelat el pas que ha decidit fer a la seva vida.

A la primera instantània, s'ha mostrat somrient, vestida amb un look esportiu i amb la determinació de qui està llesta per a un canvi. A la segona publicació, la imatge d'una cinta de running, ha explicat que havia tornat a fer esport. I l'ha acompanyada d'aquest text: “Avui, tenia la necessitat de córrer”.

“Fa més d'un any que no corro, només camino. I estic molt contenta d'aquests 4 quilòmetres. El meu objectiu d'avui ha estat fins on el genoll m'ha permès”.

Story d’Irene Rosales on apareix la pantalla d’una cinta de córrer juntament amb un missatge en què ella revela que ha tornat a córrer.
Irene Rosales ha comunicat la postura que ha adoptat | @irenerova24, Instagram

Amb aquestes paraules, ha revelat el seu retorn a l'activitat física. I també ha llançat un missatge de motivació i superació personal. Ha deixat clar que, en aquest moment dur de la seva vida, necessita pensar en ella i en el seu benestar.

Aquest detall no ha passat desapercebut. Molts dels seus seguidors han interpretat aquest pas com un símbol que Irene està llesta per refer-se. L'esport, en el seu cas, no només és un hàbit saludable, sinó també un refugi emocional per canalitzar energies i trobar equilibri.

Una nova etapa de creixement personal per a Irene Rosales, després de separar-se de Kiko Rivera

La decisió d'Irene Rosales de reprendre l'esport arriba en un moment clau. La seva vida ha canviat radicalment després de la separació de Kiko Rivera, i amb això s'enfronta a un nou capítol ple de reptes. Tornar a córrer no és un gest menor: és una manera de recuperar rutines, reforçar la seva autoestima i demostrar que segueix avançant amb determinació.

Irene Rosales fent-se una selfie davant d’un mirall amb roba esportiva clara en una habitació il·luminada
Irene Rosales aposta ara pel seu benestar a tots els nivells | @irenerova24, Instagram

També és significatiu que ella hagi compartit aquest pas a les seves xarxes socials. Tot i que sol ser reservada, ha volgut fer-ho públic, potser per inspirar altres persones que passen per moments de dificultat. Les seves paraules, senzilles i naturals, han transmès autenticitat i proximitat, trets que sempre han definit la seva personalitat.

Mentrestant, el seu exmarit ha continuat compartint el seu dia a dia amb missatges en què parla d'introspecció i de pau. Tots dos semblen estar enfocant la ruptura des de la serenor, una cosa que contrasta amb la tempesta mediàtica que sol envoltar el clan Pantoja.

