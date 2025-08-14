Ni Oviedo ni Pamplona: La ciutat que Àlex Corretja i Martina Klein visiten per primera vegada

Els estius del nord guarden postals inesperades, com aquesta, amb abraçada, brisa cantàbrica i una escultura inconfusible. Àlex Corretja i Martina Klein van deixar la pista a xarxes. Fidels al seu to còmplice i sense catifa vermella, van acomiadar un vell compte pendent de l'extenista
Entre pintxos i cels capritxosos
El secret va quedar resolt amb un títol sincer: “Missió Sant Sebastià”. Al seu Instagram, la Martina va explicar que no podia ser que l'Àlex no hi hagués estat mai, i que ella tampoc no l'havia trepitjat “tres quarts del mateix”. La confessió va arribar acompanyada de somriures i mar revoltat
La ruta va incloure visites llampec a Biarritz, Saint-Jean-de-Luz i Hondarribia. Entre paisatges canviants i gastronomia del nord, el viatge va sonar a fletxada turística de primera vegada. La parella va prometre tornar-hi “moltes vegades”, deixant el missatge com una declaració d'amor a la costa bascofrancesa.
Una de les fotos més comentades els situa al costat del Peine del Viento, emblema d'Eduardo Chillida on la ciutat es fon amb el Cantàbric. L'enclavament, al final d'Ondarreta i als peus d'Igeldo, és parada obligatòria per a qualsevol debut donostiarra.
L'agraïment de l'Àlex i la resposta dels seguidors
L'exnúmero dos del món va resumir l'emoció amb un crit breu i clar: “Ho he aconseguit! He estat a Sant Sebastià”. Va acompanyar el missatge amb un agraïment sentit al públic, destacant l'afecte al carrer i tancant amb un “Eskerrik asko”.
La reacció va ser immediata i massiva, amb centenars de comentaris celebrant la seva “assignatura pendent” per fi resolta. Entre fotos familiars i vídeos del viatge, els fans van aplaudir el to proper del missatge i la decisió de gaudir Donostia sense artificis mediàtics.
La Martina, per la seva banda, va signar el post amb un “Agur” i va agrair als amics que els van fer d'amfitrions. També va esmentar la “capritxosa meteorologia” que caracteritza el nord, assumida amb humor i un parell d'impermeables. Les mencions i els cors es van comptar per milers.
Aroa, Carla, Èrika i una fórmula que funciona
L'àlbum del viatge va incloure les tres noies de la casa: l'Aroa i la Carla, filles de l'Àlex, i l'Èrika, filla en comú amb la Martina. L'estampa va confirmar el que ja s'intuïa, una família unida que viatja unida i gaudeix el pla. La parella fa anys que defensa aquesta normalitat sense cridar titulars. Ella combina televisió, publicitat i la seva firma de tèxtil per a la llar, en canvi, ell compagina comentaris a Eurosport i Movistar Plus amb xerrades motivacionals.
En entrevistes recents, tots dos presumeixen d'equilibri domèstic ben armat. En l'àmbit personal, la Martina i l'Àlex tenen una filla en comú, nascuda el 2017, i han construït una estructura familiar que prioritza els temps i les prioritats de cadascú. Aquesta base explica la naturalitat amb què comparteixen viatges, causes solidàries i escapades com aquesta