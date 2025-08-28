Molts desitjaven el que ha fet la reina Letícia en arribar als incendis de Galícia

La reina Letícia ha tornat a ser aplaudida per molts després de l’últim gest que ha tingut només arribar a Galícia. Lloc on els incendis d’aquest estiu han arrasat gran part del seu entorn natural.
Diversos territoris espanyols fa setmanes que lluiten contra les flames que estan destruint els seus pobles i terres. Tal ha estat la magnitud d’aquesta catàstrofe natural que, actualment, s’estima que la superfície cremada es troba entre 370.000 i 400.000 hectàrees.
Fa unes setmanes, i després de conèixer l’actual situació del nostre país, Felip VI i la reina Letícia no van dubtar a cancel·lar les seves vacances privades per tornar immediatament a Espanya.
Aquest matí, i demostrant un cop més el seu compromís amb el poble, els actuals monarques s’han desplaçat fins a Verín, Ourense, una de les zones més afectades per les flames.
Allà, la reina Letícia ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades gràcies a l’últim i emotiu gest que ha tingut amb els habitants d’aquesta localitat. I és que no s’ho ha pensat dues vegades a l’hora d’apartar-se del grup per parlar amb diversos dels afectats.
L’últim gest de la reina Letícia ha estat molt aplaudit pels habitants de Verín
Aquest mateix dijous, 28 d’agost, Felip VI i la reina Letícia s’han desplaçat fins al centre de Coordinació de Verín per interessar-se en primera persona per les víctimes dels incendis.
Durant el seu pas per aquesta localitat gallega, els monarques han tingut l’oportunitat de visitar les zones afectades per les flames. Un gest que, segons ha destacat la televisió regional de Galícia, ha estat molt aplaudit pels veïns de la zona.
No obstant això, i malgrat aquesta emotiva estampa, un cop més, ha estat la reina Letícia qui ha aconseguit acaparar totes les mirades. I és que, igual que va passar a Paiporta durant la Dana, la monarca ha decidit apartar-se de la comitiva per atendre les víctimes d’aquesta catàstrofe.
Unes hores abans, els actuals reis d’Espanya van visitar també diverses de les zones més afectades de Castella i Lleó. I tot per conèixer els devastadors efectes del foc en zones com Sanabria i Las Médulas, on més de 20.000 hectàrees han estat afectades.
A més, tant Felip com la reina Letícia van aprofitar l’ocasió per fer èmfasi en la necessitat de restaurar el patrimoni natural i cultural danyat. “Hi ha molt a fer. Molt d’esforç per tirar endavant l’economia de la zona”, va assenyalar el monarca durant la seva visita a Las Médulas (León).