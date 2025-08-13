Gloria Camila executa la venjança i destapa la mentida de Kiko Jiménez i la xicota

A TardeAR s'ha viscut avui una tarda intensa perquè la darrera portada de la revista Lecturas ha encès totes les alarmes. Aquest matí la publicació ha assegurat que Sofía Suescun i Kiko Jiménez podrien estar al límit de la ruptura. La causa, segons la revista, serien unes suposades trobades secretes de Sofía amb un influencer, Juan Faro.
La notícia ha corregut com la pólvora i al programa s'ha obert un debat. Hi han opinat col·laboradors i tertulians. Entre ells, Gloria Camila, ex de Kiko i actual col·laboradora del format.
L'ambient ha estat tens i també s'ha comentat l'absència de Kiko Jiménez al seu lloc de feina a Fiesta. Segons alguns companys, l'andalús fa dies que no apareix. L'explicació que s'ha donat al plató ha estat clara: “Kiko Jiménez fa setmanes que està malament pel tema i per això no va a Fiesta”, han dit.
Gloria Camila parla sobre l'última hora de Kiko Jiménez
Però Gloria Camila ha trencat el seu silenci i ho ha fet sense embuts: “Això és mentida, això fa unes setmanes no havia sortit, no té excusa per no anar-hi”, ha declarat. Les seves paraules han sorprès tothom: Alguns han quedat en silenci mentre d'altres han intentat suavitzar la situació.
Marta López ha intervingut per donar la seva versió i ha assegurat que el jove ho està passant molt malament. Que la parella ha tingut una gran esbroncada i que s'han dit de tot. Tot i això, ha matisat que es continuen estimant i no tenen una relació oberta.
Segons la col·laboradora, el que li ha arribat és que Sofía està confosa i no vol trencar amb Kiko. Malgrat les tensions, tots dos han decidit donar-se un temps. Ara estan refugiats a les seves respectives cases, han optat per esperar que passi el boom mediàtic.
Gloria Camila manté la seva postura amb Kiko Jiménez
El debat ha continuat uns minuts més. S'han recordat altres crisis de la parella. També s'han comentat les dures crítiques que reben a les xarxes socials.
Gloria Camila ha mantingut la seva postura i ha insistit que l'excusa de Kiko no s'aguanta. Gloria Camila ha executat la seva venjança d'una vegada per totes per totes les coses que Kiko li ha fet en el passat. I ha deixat clar que ella no creu que el problema actual sigui el motiu de les seves absències.
La tensió s'ha sentit al plató fins al final. El programa ha tancat amb la imatge de Gloria seriosa, sense voler afegir res més. Avui, l'ex de Kiko ha parlat alt i clar i les seves paraules han deixat empremta.