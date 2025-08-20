Logo xcatalunya.cat
La Georgina i Cristiano Ronaldo ultimen els detalls del seu compromís | Europa Press, xcatalunya.cat
Gent

El document important que signarà Georgina abans de casar-se amb Cristiano Ronaldo

Georgina i Cristiano Ronaldo afronten el seu futur amb una mesura inesperada que acompanya l’anunci del seu compromís

per Alba Fabián

Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo han protagonitzat recentment un dels anuncis més esperats. La influencer ha confirmat públicament el seu compromís amb el futbolista a través d'una imatge a les xarxes socials on lluïa un impressionant anell. No obstant això, darrere del romanticisme, hi ha un detall que ha captat encara més atenció.

I és que abans de donar el 'sí, vull', Georgina signarà un document legal de gran importància. Es tracta d'un acord prematrimonial que ella i Cristiano han decidit preparar abans de formalitzar el seu enllaç. Aquesta decisió no només respon a qüestions econòmiques, sinó també a la necessitat de deixar-ho tot clar per endavant.

Una parella -formada per Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez- posant en un iot amb un paisatge urbà i muntanyós al fons.
La parella concreta un acord prematrimonial | Instagram, @georginagio

D'acord amb informació publicada pel mitjà portuguès TV Guia, Georgina hauria plantejat una sèrie de condicions econòmiques en cas d'una futura ruptura. Entre aquestes s'inclou una pensió mensual de 114.000 dòlars i la propietat d'una de les residències més emblemàtiques de Cristiano Ronaldo a Madrid. Aquesta mansió, situada a l'exclusiva urbanització de La Finca, estaria valorada en al voltant de cinc milions d'euros.

Cristiano Ronaldo i Georgina deixen tot lligat abans de fer el gran pas

El patrimoni de Cristiano Ronaldo supera els 600 milions de dòlars, per la qual cosa la signatura d'aquest acord és una mesura lògica. No només busca protegir els béns acumulats per Ronaldo al llarg de la seva carrera, sinó també assegurar el benestar de Georgina i dels seus fills en comú. Tots dos han considerat que aquest pas és necessari per començar una nova etapa amb total tranquil·litat.

Mans entrellaçades sobre llençols blancs, una d’elles amb un anell gran i ungles llargues decorades
Un compromís amb la transparència i la protecció de la família | Instagram, @georginagio

Aquest tipus d'acords prematrimonials és habitual entre celebritats o persones amb grans fortunes. El seu objectiu principal és evitar conflictes legals si la relació no prospera, i garantir que cada part tingui clar quins són els seus drets i deures. En el cas de Cristiano i Georgina, el pacte també reflecteix una voluntat mútua de transparència.

Amor, previsió i compromís: així encaren el seu futur junts

Si bé encara no hi ha una data oficial per al casament, s'ha especulat que podria celebrar-se a l'estiu de 2026. Georgina i Cristiano, que estan junts des de 2016, han decidit anar pas a pas, però amb decisions fermes i ben meditades. L'acord prematrimonial, tot i que no exempt de polèmica, mostra que tots dos estan pensant a llarg termini.

Per ara, tant Georgina com Cristiano han preferit no fer declaracions públiques sobre l'acord. Tanmateix, el document marcarà un abans i un després en la seva relació, en deixar-ho tot per escrit abans de casar-se. El que està clar és que tots dos han apostat per una relació basada en la confiança i un compromís durador.

