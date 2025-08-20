El document important que signarà Georgina abans de casar-se amb Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo han protagonitzat recentment un dels anuncis més esperats. La influencer ha confirmat públicament el seu compromís amb el futbolista a través d'una imatge a les xarxes socials on lluïa un impressionant anell. No obstant això, darrere del romanticisme, hi ha un detall que ha captat encara més atenció.
I és que abans de donar el 'sí, vull', Georgina signarà un document legal de gran importància. Es tracta d'un acord prematrimonial que ella i Cristiano han decidit preparar abans de formalitzar el seu enllaç. Aquesta decisió no només respon a qüestions econòmiques, sinó també a la necessitat de deixar-ho tot clar per endavant.
D'acord amb informació publicada pel mitjà portuguès TV Guia, Georgina hauria plantejat una sèrie de condicions econòmiques en cas d'una futura ruptura. Entre aquestes s'inclou una pensió mensual de 114.000 dòlars i la propietat d'una de les residències més emblemàtiques de Cristiano Ronaldo a Madrid. Aquesta mansió, situada a l'exclusiva urbanització de La Finca, estaria valorada en al voltant de cinc milions d'euros.
Cristiano Ronaldo i Georgina deixen tot lligat abans de fer el gran pas
El patrimoni de Cristiano Ronaldo supera els 600 milions de dòlars, per la qual cosa la signatura d'aquest acord és una mesura lògica. No només busca protegir els béns acumulats per Ronaldo al llarg de la seva carrera, sinó també assegurar el benestar de Georgina i dels seus fills en comú. Tots dos han considerat que aquest pas és necessari per començar una nova etapa amb total tranquil·litat.
Aquest tipus d'acords prematrimonials és habitual entre celebritats o persones amb grans fortunes. El seu objectiu principal és evitar conflictes legals si la relació no prospera, i garantir que cada part tingui clar quins són els seus drets i deures. En el cas de Cristiano i Georgina, el pacte també reflecteix una voluntat mútua de transparència.
Amor, previsió i compromís: així encaren el seu futur junts
Si bé encara no hi ha una data oficial per al casament, s'ha especulat que podria celebrar-se a l'estiu de 2026. Georgina i Cristiano, que estan junts des de 2016, han decidit anar pas a pas, però amb decisions fermes i ben meditades. L'acord prematrimonial, tot i que no exempt de polèmica, mostra que tots dos estan pensant a llarg termini.
Per ara, tant Georgina com Cristiano han preferit no fer declaracions públiques sobre l'acord. Tanmateix, el document marcarà un abans i un després en la seva relació, en deixar-ho tot per escrit abans de casar-se. El que està clar és que tots dos han apostat per una relació basada en la confiança i un compromís durador.