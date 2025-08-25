Avui a 'La Promesa' anuncien una notícia de Manuel Regueiro que molt pocs esperaven

Els fans de La Promesa han quedat perplexos amb l'avanç del capítol d'avui. I és que en ell s'ha anunciat una informació sobre Alonso, interpretat per Manuel Regueiro, que ben pocs esperaven.
Aquesta tarda, el marquès viurà una situació sorprenent, alhora que molt feliç. I això farà que els seguidors de la sèrie se sentin reconfortats i satisfets.
L'escena sorprenent d'Alonso, a qui dona vida Manuel Regueiro, que emocionarà tots els espectadors de La Promesa
Alonso ha passat per un autèntic calvari. Primer, la por que la Catalina complís la seva amenaça d'abandonar La Promesa amb els seus fills. Després, l'allunyament amb Manuel, una fractura que deixava el marquès aïllat dels seus éssers més estimats.
El detonant d'aquestes tensions amb el seu hereu ha estat la Leocadia i la seva implicació en el negoci del jove. Aquesta situació va col·locar pare i fill en bàndols oposats, generant enfrontaments que semblaven insalvables. L'audiència va arribar a pensar que la reconciliació seria impossible a curt termini.
Però avui, contra tot pronòstic, Manuel farà el primer pas. El seu personatge s'armarà de valor per demanar perdó a Alonso i amb això s'obrirà la porta a una escena carregada d'emoció. Serà un moment íntim i poderós, on tots dos decidiran segellar la pau en una seqüència que promet marcar un abans i un després.
Els fans de La Promesa ja comenten a les xarxes socials el seu entusiasme davant d'aquesta inesperada reconciliació. La unió entre tots dos no només retornarà la calma a la família, també omplirà de satisfacció aquells que feia temps que demanaven un respir enmig de tants conflictes.
Més girs sorprenents en el capítol d'avui de La Promesa
El capítol d'avui de La Promesa no es limitarà a aquesta emotiva retrobada. Manuel, a més, aprofitarà per estrènyer llaços amb Toño, confirmant que la seva amistat segueix intacta. Aquest detall reforçarà la idea que el futur marquès està decidit a reconstruir els vincles trencats i a seguir endavant amb més maduresa.
Catalina, per la seva banda, se sentirà animada per Curro i farà marxa enrere en la seva decisió. Ella demanarà perdó a Martina, en un gest que plantejarà una gran incògnita: sí, si serà suficient per evitar la seva marxa del palau.
Mentrestant, la il·lusió també tindrà el seu espai aquesta tarda. I és que Àngela i Curro començaran a somiar amb un futur junts a Zúric, projectant una vida carregada d'esperances. Serà una d'aquestes subtrames romàntiques que l'audiència celebrarà com una alenada d'aire fresc.
Per la seva banda, Leocadia i Cristóbal també viuran una escena íntima a l'habitació de la marquesa, encara que la calma no durarà gaire. El nou majordom descobrirà la relació entre Pía i Ricardo i s'hi desfermarà un nou conflicte. L'amenaça contra el pare de Santos deixarà clar que les tensions al servei no han fet més que començar.
Per la seva banda, la Vera acceptarà amb dolor que no podrà reprendre el contacte amb el seu germà. Aquest gir dramàtic afegirà un punt de tristesa a l'entrega.
El capítol també oferirà un secret inesperat: l'Enora revelarà que la Simona és en realitat la mare de Toño. La confrontació promet ser intensa i afegir encara més tensió als ja convulsos passadissos del palau.
I per tancar, un nou moviment de la Leocadia tornarà a sorprendre. Amb el seu temple habitual, llançarà a Manuel una proposta inesperada, capaç d'alterar el rumb de la seva relació laboral i deixar-lo sense paraules. Aquest gir obrirà un nou front que assegurarà que res no torni a ser igual