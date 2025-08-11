Joaquín Torres, arquitecte de Cristiano Ronaldo, ho té clar: 'Ell sap que...'

Joaquín Torres s'ha consolidat com un dels arquitectes de referència per a les celebritats que busquen residències exclusives a Espanya. El seu nom s'associa inevitablement a les mansions de luxe de personatges com Elsa Pataky, Alejandro Sanz o Cristiano Ronaldo. Tanmateix, no és fins ara que Torres ha volgut parlar amb total claredat sobre la seva feina i la confiança que generen els seus exclusius dissenys arquitectònics.
En una entrevista per a Idealista, l'arquitecte ha explicat com Cristiano Ronaldo va confiar en ell per dissenyar la seva mansió en una de les urbanitzacions més exclusives de Madrid. Encara que el futbolista no era un entusiasta previ de l'estil de Torres, “ell sap que el que fem és el millor”, ha declarat el mateix Joaquín.
La carrera de Torres va començar per casualitat amb un encàrrec de Fernando Hierro, aleshores al cim del futbol mundial. Confessa que ni tan sols sabia qui era Hierro en aquell moment, ja que no és un aficionat al futbol. Des d'aquell primer projecte, la seva feina ha anat guanyant prestigi i popularitat entre l'elit de l'esport i l'espectacle.
Joaquín Torres, l'arquitecte darrere de la mansió de Cristiano Ronaldo
Més enllà de la fama, l'arquitecte ha destacat que la seva feina es basa en un concepte molt lligat al branding personal dels seus clients. La majoria dels encàrrecs arriben per recomanacions i per la imatge que la seva marca professional ha construït al llarg dels anys. Aquesta estratègia ha estat clau per mantenir-se al capdamunt de l'arquitectura de luxe nacional.
Tanmateix, Joaquín Torres també ha reconegut que treballar amb celebritats implica enfrontar-se a reptes únics. La fama, l'ego i la gran inversió econòmica fan que cada projecte sigui una barreja complicada d'emocions i responsabilitats. “Quan un client t'escull per concepte de marca, la por és permanent”, ha afirmat taxativament.
Els reptes personals i professionals de Joaquín Torres
En paral·lel a la seva faceta professional, ha confessat que va travessar moments difícils en la seva vida personal, incloent-hi una crisi matrimonial amb el seu marit Raúl Prieto i la pèrdua de la seva mare. Tanmateix, continua consolidant amb èxit la seva carrera i mantenint la confiança dels seus clients més exigents.
Finalment, l'arquitecte aposta per la innovació en la construcció, defensant que la industrialització serà clau per al futur. “Si l'automoció ja ho ha fet, l'arquitectura no pot quedar-se enrere”, ha sentenciat. Amb aquesta visió clara i decidida, referma la seva posició com un dels màxims exponents de l'arquitectura residencial a Espanya.