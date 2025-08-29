La fleca de Cadis on compra la infanta Elena trenca el seu silenci: 'Tots...'

Els propietaris de la fleca de Cadis on compra la infanta Elena quan viatja allà han trencat el seu silenci a través de les xarxes socials. I tot per deixar al descobert com són tots els seus clients.
Fa tot just uns dies, els veïns d’Arcos de la Frontera van quedar veritablement sorpresos en veure la duquessa de Lugo visitant els establiments de la zona. Concretament, la sorpresa va tenir lloc a Horno Artesa, un dels forns més reconeguts de la província.
Aquest establiment gaudeix d’un gran prestigi entre els amants del pa tradicional. Tant és així que, després d’anys de dedicació, s’ha guanyat el títol de ser un dels millors de la zona.
Com era d’esperar, la inesperada visita de la infanta Elena s’ha convertit en tot un esdeveniment local. I prova d’això és la reveladora publicació que han compartit els propietaris d’aquest negoci a les seves xarxes socials.
“Visites inesperades. Tots els nostres clients són REALment extraordinaris”, han escrit en to distès i fent una picada d’ullet molt especial a la reialesa del nostre país.
Com era d’esperar, aquest joc de paraules, amb la paraula ‘real’ en majúscules, no ha passat desapercebut entre els seus seguidors. De fet, en poc temps, aquesta publicació ha aconseguit fer-se viral, rebent nombrosos missatges.
“La qualitat agrada a tothom”, ha escrit un usuari, mentre que un veí de la zona ha assegurat que és “la millor fleca amb qualitat de veritat”. “Alguna cosa esteu fent bé per tenir aquest tipus de visites”, ha assegurat un altre internauta.
Així és la fleca de Cadis on compra la infanta Elena
Durant la seva visita a Arcos de la Frontera, i com si fos una veïna més, la infanta Elena es va acostar fins a aquest conegut establiment per fer una sèrie de compres.
Com era d’esperar, la clientela habitual va quedar atònita en veure-la al forn. De fet, alguns dels seus treballadors no van dubtar a fer-se una foto amb ella, imatge que ara els propietaris de la fleca han compartit a les seves xarxes socials.
Aquest establiment està ubicat al polígon El Peral i va començar la seva activitat el 2014 de la mà de Francisco Ruiz Salguero. Des de llavors, s’ha especialitzat en l’elaboració de pans amb farines variades, barreja de cereals i fermentacions naturals. Actualment, preparen fins a trenta tipus de pa diferents.
Els productes de qualitat d’aquest forn se serveixen en restaurants de gran prestigi com Aponiente, el tres estrelles Michelin d’Ángel León, situat a El Puerto de Santa María.
Gràcies a la seva constància, Paco Ruiz Salguero ha posicionat la seva fleca entre les més destacades d’Espanya. Fins i tot ha aconseguit que el seu negoci formi part de la reconeguda Ruta Española del Buen Pan.