Victòria Frederica (24 anys) rep una gran notícia que impressiona la infanta Elena

Dies després de confirmar-se la fi de la seva relació amb Borja Moreno, Victòria Frederica ha rebut la millor de les notícies. Segons ha transcendit a través de les xarxes socials, amb només 24 anys, ha aconseguit assolir una de les seves fites, cosa que ha deixat veritablement impressionada la infanta Elena.
Tot i pertànyer a la família del rei Felip VI, fa uns anys, Victòria Frederica va deixar molt clar el camí professional que volia seguir. De fet, no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de deixar-ho tot per dedicar-se a la seva major passió: la creació de contingut.
Durant tot aquest temps, i amb la desaprovació de la infanta Elena, Victòria Frederica s'ha dedicat en cos i ànima a fer-se un lloc en el món dels influencers. Esforç que ja ha començat a donar els seus fruits.
Tal com ha assegurat a xarxes el comunicador i expert en reialesa, José Moreno, s'ha convertit en una de les nominades de la nova edició dels Premis Forbes:
“Victòria Frederica, neboda de Felip VI, qui compta amb 374.000 seguidors a Instagram, ha estat nominada als Premis Forbes en la categoria de Millors Creadors de Continguts 2025”.
Victòria Frederica impressiona la infanta Elena després de ser nominada en una important entrega de premis
Gràcies al seu contingut centrat en viatges i posats fotogràfics, Victòria Frederica ha aconseguit consolidar-se a xarxes socials com una de les influencers més seguides del nostre país. I és que només cal fixar-se en el seu nombre de seguidors per adonar-nos-en.
Per això, aquest any, Forbes no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'incloure el seu nom a la llista de nominats. Informació que, sens dubte, haurà deixat molt impressionada la seva mare, la infanta Elena.
En la categoria en què competeix, els Premis Forbes distingeixen la qualitat i la rellevància en la creació de contingut digital a Espanya, tenint en compte tant perfils de gran abast com aquells que ofereixen propostes més especialitzades.
En aquest context, Victòria Frederica comparteix nominació amb figures tan conegudes com Lidia Torrent, María Pombo, Lola Lolita, Sergio Peldanyos o Plex, entre molts altres.
A més, en la seva darrera publicació, aquesta revista no s'ha limitat a enumerar els noms dels influencers seleccionats. També inclou una breu descripció de cadascun. Això és el que ha dit en el cas de Victòria Frederica:
“Victòria Frederica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón és la segona filla de la infanta Elena de Borbó i Grècia i Jaime de Marichalar, neta dels reis emèrits d'Espanya, Joan Carles I i Sofia de Grècia, i neboda de l'actual rei Felip VI i cinquena en la línia de successió al tron espanyol. Es necessita més per ser influencer i socialité del més alt nivell?”.
Com era d'esperar, les reaccions per la nominació de Victòria Frederica no s'han fet esperar. Tant és així que diversos usuaris de les xarxes socials no han trigat a compartir les seves opinions al respecte.
“Increïble que el 2025 continuem aplaudint gent per tenir un cognom i viure amb l'esquena dreta. Mentrestant, milers s'esforcen cada dia sense reconeixement”, ha escrit un internauta. “Vaja, cal donar-li algun premi perquè sembli que fa alguna cosa”, ha assegurat amb duresa una altra persona.