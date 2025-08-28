La infanta Elena i Jaime de Marichalar, assenyalats: ja no poden amagar el seu secret

El silenci al voltant de la vida privada de la infanta Elena i Jaime de Marichalar ha estat una constant des de la seva separació. Tanmateix, noves informacions apunten a un passat familiar molt més agitat del que es pensava. El que semblava una ruptura discreta podria amagar un dels episodis més delicats en la història recent de la Casa Reial.
Les peces comencen a encaixar i algunes veus autoritzades s'han atrevit a parlar d'allò que no es va voler explicar. La imatge pública dels exducs de Lugo, sempre mesurada, trontolla davant una revelació que explicaria molts comportaments posteriors.
Llums i ombres del matrimoni
Darrere dels murs de la Zarzuela, les tensions es van acumular des dels primers anys del matrimoni. Tot i els actes oficials i els somriures en públic, la convivència entre Elena i Jaime mai no hauria estat tan harmoniosa com es projectava. Tot indica que el que semblava un conte de fades amagava esquerdes invisibles als ulls del gran públic.
Segons relaten fonts properes, el caràcter de Jaime de Marichalar va canviar de manera dràstica després de la seva malaltia. D'home culte i serè va passar a mostrar actituds desconfiades i explosives, cosa que hauria afectat greument la relació amb la seva esposa. A partir d'aquell moment, els dies es van tornar més tensos i els desacords més freqüents.
Quan tot va començar a trencar-se
La separació entre la infanta Elena i Jaime de Marichalar es va fer pública al novembre de 2007 després de més d'una dècada de matrimoni. Tot i que el comunicat oficial va parlar d'un “cessament temporal de la convivència”, en l'entorn més proper ja se sabia que la ruptura era definitiva. Tres anys més tard, el 2010, es va formalitzar el divorci de manera discreta, sense escàndols ni declaracions públiques.
Des de llavors, tots dos han portat vides completament separades, però sempre units en la responsabilitat i el benestar dels seus fills, Froilà i Victòria Frederica. Han evitat declaracions creuades, aparicions innecessàries o gestos públics de confrontació. Cadascú ha seguit el seu camí, però sense deixar d'actuar com a figures presents en la vida dels seus fills.
Amb el pas del temps, ha crescut la curiositat per saber quin tipus de relació mantenen avui dia. La possibilitat d'algun enteniment cordial o una mínima comunicació continua sent motiu d'especulació. La realitat darrere del seu vincle actual ha romàs en la més estricta intimitat… fins ara.
Noves dades sobre la relació actual de l'exparella
Després de gairebé 20 anys des de la seva separació, la relació entre la infanta Elena i Jaime de Marichalar continua generant expectació. Tanmateix, ja no poden amagar la veritable naturalesa del seu vincle. Les impactants declaracions de Pilar Eyre, experta en la Casa Reial, han revelat com és realment la relació entre tots dos.
Pilar Eyre ha revelat que la relació entre la infanta Elena i Jaime de Marichalar es troba completament trencada i sense intenció de recompondre's. Tots dos mantenen un tracte inexistent des de fa anys i no s'han tornat a dirigir la paraula des de la seva separació. El que es va viure com un divorci discret en realitat va ser la fi d'un conflicte profund i sense resoldre.
La periodista destaca que la separació va tenir un impacte directe en el seu fill Froilà, qui actualment és una figura polèmica. Pilar Eyre assenyala que la seva infància va ser difícil i caòtica, marcada precisament per les conseqüències d'aquella ruptura.
La seva personalitat impulsiva i rebel tindria origen en les experiències viscudes durant aquells anys crítics. “No és casualitat que s'hagi convertit en algú tan polèmic”, afirma l'escriptora en la seva anàlisi més recent.