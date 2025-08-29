La panadería de Cádiz donde compra la infanta Elena rompe su silencio: 'Todos...'

Los dueños de la panadería de Cádiz donde compra la infanta Elena cuando viaja allí han roto su silencio a través de las redes sociales. Y todo para dejar al descubierto cómo son todos sus clientes.

Hace apenas unos días, los vecinos de Arcos de la Frontera se quedaron verdaderamente sorprendidos al ver a la duquesa de Lugo visitando los establecimientos de la zona. Concretamente, la sorpresa tuvo lugar en Horno Artesa, uno de los obradores más reconocidos de la provincia.

| Europa Press

Dicho establecimiento goza de un gran prestigio entre los amantes del pan tradicional. Tanto es así que, tras años de dedicación, se ha ganado el título de ser uno de los mejores de la zona.

Como era de esperar, la inesperada visita de la infanta Elena se ha convertido en todo un acontecimiento local. Y prueba de ello es la reveladora publicación que han compartido los dueños de dicho negocio en sus redes sociales.

“Visitas inesperadas. Todos nuestros clientes son REALmente extraordinarios”, han escrito en tono desenfadado y haciendo un guiño muy especial a la realeza de nuestro país.

Como era de esperar, este juego de palabras, con la palabra ‘real’ en mayúsculas, no ha pasado desapercibido entre sus seguidores. De hecho, en poco tiempo, dicha publicación ha conseguido hacerse viral, recibiendo numerosos mensajes.

“La calidad le gusta a todo el mundo”, ha escrito un usuario, mientras que un vecino de la zona ha asegurado que es “la mejor panadería con calidad de verdad”. “Algo estaréis haciendo bien para tener este tipo de visitas”, ha asegurado otro internauta.

Así es la panadería de Cádiz donde compra la infanta Elena

Durante su visita a Arcos de la Frontera, y como si fuera una vecina más, la infanta Elena se acercó hasta este conocido establecimiento para realizar una serie de compras.

Como era de esperar, la clientela habitual se quedó atónita al verla en el obrador. De hecho, algunos de sus trabajadores no dudaron en hacerse una foto con ella, estampa que ahora los dueños de la panadería han compartido en sus redes sociales.

| Instagram, @horno_artesa

Dicho establecimiento está ubicado en el polígono El Peral y comenzó su actividad en 2014 de la mano de Francisco Ruiz Salguero. Desde entonces, se ha especializado en la elaboración de panes con harinas variadas, mezcla de cereales y fermentaciones naturales. Actualmente, preparan hasta treinta tipos de pan distintos.

Los productos de calidad de este horno se sirven en restaurantes de gran prestigio como Aponiente, el tres estrellas Michelin de Ángel León, situado en El Puerto de Santa María.

Gracias a su constancia, Paco Ruiz Salguero ha posicionado su panadería entre las más destacadas de España. Incluso ha logrado que su negocio forme parte de la reconocida Ruta Española del Buen Pan.