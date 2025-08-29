Logo xcatalunya.cat
La història de María Castro a ‘La Promesa’ fa un gir sense precedents | RTVE, xcatalunya.cat
La María Castro s'arma de valor i dona una gran notícia a 'La Promesa'

Un gir inesperat arriba de la mà de Pía, personatge de María Castro a la sèrie 'La Promesa', i la tensió s'enlaira

per Alba Fabián

María Castro ha protagonitzat un moment clau a l'últim capítol de La Promesa, donant un gir inesperat a la trama. El seu personatge, Pia, ha pres una decisió que afecta tant la seva vida sentimental com la seva permanència al palau. La notícia que ha donat ha generat un impacte immediat entre els personatges i ja comença a marcar conseqüències.

L'intèrpret s'ha ficat de ple en un episodi carregat de tensió, on Pia ha hagut d'actuar amb determinació. Després de ser descoberta besant-se amb Ricardo, l'ama de claus ha decidit intervenir per evitar el seu acomiadament. L'escena ha estat comentada per la claredat amb què Pia exposa la seva postura davant la situació.

Pía, Ricardo i Cristóbal vestides amb roba d’època conversen assegudes en una oficina elegant decorada amb quadres de cavalls i prestatgeries plenes de llibres. Captura de 'La Promesa'
La Pía anuncia la ruptura amb en Ricardo per conservar el seu lloc | RTVE

Finalment, Pia ha comunicat que trenca la seva relació amb Ricardo per poder seguir al palau. Aquesta decisió ha estat rebuda amb escepticisme per Cristóbal, el majordom en cap, qui ha deixat clar que un dels dos ha d'abandonar La Promesa. La tensió entre els personatges s'ha intensificat de manera immediata.

María Castro i Adriano enmig dels canvis que porta el retorn del baró a La Promesa

Ricardo i Pia travessaven el seu millor moment, tot i les complicacions legals que afrontava el majordom per obtenir la nul·litat matrimonial. El petó que els va delatar va canviar la dinàmica entre tots dos i va obligar Pia a prendre una decisió ràpida. La situació deixa palès que la permanència dels personatges al palau depèn ara de sacrificis personals.

La Catalina i la Martina somriuen vestides amb roba d’època en un ambient elegant i càlid. Captura de ‘La Promesa’
Catalina i Martina s'esforcen per conservar la seva posició al palau | RTVE

Mentrestant, el baró de Valladares ha tornat amb exigències que podrien afectar la feina de Catalina i Martina. Tot i això, ambdues han aconseguit negociar la seva permanència, i Adriano, sense proposar-s'ho, es converteix en un element clau en la negociació. La trama evidencia com cada decisió individual repercuteix en l'estructura del palau.

Una fugida silenciosa i els retrobaments familiars marquen nous girs a La Promesa

D'altra banda, Lorenzo ha intensificat el seu assetjament sobre Curro, cosa que ha portat Àngela i el lacai a planejar la seva sortida cap a Suïssa. Consideren que aquesta és l'única manera de mantenir-se fora de l'abast del capità. La fugida silenciosa reflecteix la tensió constant que viuen al palau.

Finalment, Vera ha trobat un cert alleujament en retrobar-se amb el seu germà Federico, tot i que les diferències pel passat turbulent de la família tornen a sorgir amb força. Al mateix temps, Enora ha organitzat una trobada entre Toño i Simona amb la intenció que mare i fill s'apropin novament. Aquest avanç aporta resolució a una situació pendent, mantenint l'atenció en els últims moviments de Pia i Ricardo.

