Gran felicitat: es revela la gran notícia sobre la princesa Charlotte, neta de Lady Di

La Casa Reial britànica ha viscut moments d'especial rellevància: la princesa reial Ana ha fet 75 anys. Ha celebrat, així, tres quarts de segle de vida, una vida marcada per l'exposició mediàtica i la representació constant de la Corona. I gràcies a aquest fet s'ha desvetllat una gran notícia sobre la princesa Charlotte.
Ana va néixer el 1950, quan Jordi VI encara regnava i va veure la seva mare, Isabel II, pujar al tron abans de fer tres anys. Amb 24 anys, va sobreviure a un intent de segrest i amb 37.
Als 42 anys, es va divorciar i més tard, s'ha tornat a casar. Amb 65 anys, va presenciar una reforma històrica impulsada per Isabel II pel bé de Charlotte. Aquesta reforma no ha canviat la seva vida però sí que ha transformat el destí de les princeses que han nascut després.
El naixement de la princesa Charlotte va fer que es modifiqués la llei a Anglaterra
Entre elles hi ha la princesa Charlotte. La filla de Guillem i Kate ha heretat una cosa que la seva tieta àvia mai no ha tingut: una posició assegurada per naixement. El 2015, Isabel II va modificar la llei de successió i gràcies a aquest fet, Charlotte no ha estat relegada després del naixement del seu germà, el príncep Louis.
Ana sí que va perdre el seu lloc en el passat perquè va ser desplaçada pels seus germans Andreu i Eduard. Ells no han tingut ni el seu volum de feina ni el seu reconeixement. Tot i així, han ocupat un lloc més alt en la línia de successió, una cosa que no li passarà a Charlotte.
Avui, Charlotte ocupa el tercer lloc en la línia al tron. No ha perdut aquesta posició. No la perdrà, ni tan sols amb els futurs fills i nets de Louis.
La princesa Charlotte podria heretar un títol històric
Dins la jerarquia, Ana i Charlotte comparteixen un mateix destí. Charlotte i Ana han estat filles i germanes de reis. No estan cridades a regnar, però sí a exercir un paper clau.
Per això, des de fa temps, s'ha comentat una possibilitat especial: que Charlotte es converteixi en la pròxima 'Princesa Reial'. Un títol exclusiu i vitalici, només n'hi pot haver una a la vegada. Només l'ha portat la filla gran d'un rei i al llarg de la història, s'ha concedit en set ocasions, i aviat podria haver-n'hi una vuitena amb Charlotte.
Ara, la revista ¡Hola! ha revelat la gran notícia: la princesa Charlotte podria heretar aquest títol històric. Si es compleix, seria un reconeixement únic. I confirmaria que el paper de Charlotte a la monarquia ja ha quedat assegurat.