Desvetllen per fi la causa de la mort de Jackie Bezos (78 anys), mare de Jeff Bezos

Jeff Bezos ha viscut un dels moments més dolorosos de la seva vida. Tot just ha passat un mes des del seu casament amb Lauren Sánchez. El fundador d'Amazon va celebrar a Venècia un dels dies més feliços de la seva vida i ara, l'alegria s'ha vist entelada per la mort de Jackie Bezos.
L'empresari ha anunciat a les seves xarxes socials que la seva mare, Jackie Bezos, ha mort als 78 anys. La primera accionista d'Amazon ha mort a Miami. El seu fill es trobava de lluna de mel a Espanya quan ha rebut la notícia.
La confirmació ha arribat de la mà de Bezos i ho ha fet a través d'un emotiu missatge publicat al seu compte d'Instagram. En aquest, ha volgut acomiadar-se de la seva mare amb unes paraules profundes. També li ha agraït tot el que han compartit junts.
Jeff Bezos destapa la causa de la mort de Jackie Bezos
Jackie Bezos deixa un gran llegat familiar: un marit, tres fills, onze néts i un besnét. Tots s'han reunit a Miami per donar-li l'últim adeu.
Jeff ha fet un breu recorregut per la història de la seva mare: “La seva edat adulta va començar una mica aviat quan es va convertir en la meva mare a la tendra edat de 17 anys”. “No devia ser fàcil, però ella ho va fer tot funcionar, es va abalançar sobre la tasca d'estimar-me amb ferocitat. Va portar el meu pare a l'equip uns anys més tard i després va afegir la meva germana i el meu germà a la seva llista de persones per estimar, protegir i nodrir”.
L'empresari ha destacat que aquesta llista de persones mai va deixar de créixer. “Sempre va donar molt més del que va demanar”, ha recordat.
Bezos també ha revelat el motiu de la defunció. “Després d'una llarga lluita contra la demència per cossos de Lewy, va morir avui, envoltada de tants de nosaltres que l'estimàvem: els seus fills, néts i el meu pare. Sé que va sentir el nostre amor en aquells moments finals, tots vam ser molt afortunats”.
Jeff Bezos està afectat per la pèrdua de Jackie Bezos
Juntament amb el text, ha compartit diverses imatges. En aquestes es pot veure la història de superació de la seva mare. Moments familiars, records entranyables i somriures que avui fan mal.
Amb aquestes paraules, Bezos ha volgut retre homenatge a la dona que va marcar la seva vida i així s'ha confirmat la causa de la seva mort: la demència per cossos de Lewy. Una malaltia cruel. Un adeu ple d'amor.