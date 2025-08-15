La reina Camila reapareix al Regne Unit i confirma els rumors sobre el seu marit

Fa uns dies que la premsa britànica s'ha despertat amb nombrosos titulars sobre les vacances per separat de Carles III i Camila. Els tabloides s'han sorprès perquè el rei ha preferit viatjar a Escòcia per assistir als Jocs de Mey-Highland, vestit amb la seva faldilla de tartà. Mentrestant, Camila ha estiuejat a Grècia a bord del Zenobia, un iot de 57 metres amb bandera de Mònaco, propietat d'un empresari sirià.
“Per a molts britànics, veure la reina en un iot d'algú amb tantes connexions polítiques ha estat molt preocupant. No es tracta només del viatge, sinó de la companyia que tria la reialesa”, han comentat al Daily Mirror. El mateix mitjà ha assegurat que el Palau “ha intentat contenir la història tant com ha pogut, lluitant contra un possible incendi mediàtic”.
Aquests dies separats han aixecat butllofes. Per calmar els rumors, el matrimoni reial s'ha retrobat en una data clau per al Regne Unit: el 80è aniversari del Dia de la Victòria sobre el Japó. El rei i la seva esposa han homenatjat aquells que, amb el seu “servei i sacrifici”, van ajudar a posar fi a la Segona Guerra Mundial.
La reina Camila viatja a Staffordshire per commemorar un dia important al seu país
El pare del príncep Guillem i la reina s'han unit aquest 15 d'agost a veterans, personal militar, polítics i membres d'associacions al National Memorial Arboretum de Staffordshire. L'acte ha estat organitzat per la Legió Reial Britànica i el Govern.
El monarca ha demostrat que, tot i la seva malaltia, ha mantingut la força per complir els seus compromisos. Amb l'absència de Kate Middleton i l'hereu al tron, Guillem, Carles i Camila han estat rebuts pel primer ministre Keir Starmer i alts comandaments militars. Han guardat un minut de silenci i han presenciat el vol dels Red Arrows de la Royal Air Force.
Tothom es fixa en com ha tractat la reina Camila el seu marit en la seva reaparició
Tanmateix, el que ha cridat l'atenció no ha estat el protocol, sinó l'actitud de la reina: no s'han dirigit la paraula en cap moment. No hi ha hagut gestos de complicitat. Camila ha conversat diversos minuts amb un veterà mentre el rei guardava silenci, estaven junts, però distants.
Ha passat alguna cosa entre ells? L'escena ha deixat interrogants. I ha convertit Camila en el centre d'atenció de les portades al Regne Unit. Amb aquesta actitud, Camila ha confirmat els rumors que circulaven sobre el seu marit: la seva relació no és propera, almenys en els actes públics.