La princesa Charlotte no amaga el que sent i el príncep Guillem li dona suport en tot

per Cristo Fernández

La final de l'Eurocopa femenina no només va ser un esdeveniment esportiu de primer nivell, sinó també un inesperat aparador d'emocions reals. En un esdeveniment marcat per l'emoció, la princesa Leonor i la infanta Sofia van protagonitzar un retrobament amb Guillem i la seva filla Charlotte.

Tot i que les espanyoles van lluitar amb determinació fins a l'últim minut, va ser l'equip anglès qui es van alçar amb el cobejat títol. Aquesta victòria va desfermar l'eufòria entre els representants britànics, especialment entre Guillem i Charlotte, que van celebrar amb gran entusiasme el triomf de la seva selecció.

| Casa Real

Tanmateix, més enllà de l'àmbit esportiu, el que va cridar l'atenció dels assistents i dels mitjans de comunicació va ser l'actitud de la petita Charlotte. I és que, sense reserves, va deixar entreveure el profund afecte que sent pel seu pare.

El príncep Guillem i Charlotte tenen una gran connexió pare i filla

Aquesta connexió no va passar desapercebuda per Judie James, reconeguda experta en llenguatge no verbal, que va analitzar detingudament el comportament de pare i filla durant la cerimònia d'entrega de trofeus.

| Casa Real

Segons James, va ser un moment revelador. El príncep Guillem va abraçar amb tendresa Charlotte mentre tots dos esperaven saludar les jugadores angleses. Això, segons l'experta, va ser una clara mostra de la poderosa relació que els uneix.

El príncep Guillem no dubta a mostrar afecte per Charlotte

“Hi ha senyals d'alegria i sorpresa compartides”, va explicar James al diari The Mirror. “Amb el seu braç envoltant les espatlles de Charlotte, i ella creuant les cames cap al seu pare. Es tracta d'un instant inusual per a la reialesa que posa en evidència l'impacte emocional de l'esport i la seva capacitat per connectar les persones d'una manera profunda”.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Aquest comportament de Charlotte no és aïllat. Les darreres setmanes, Charlotte ha estat al focus mediàtic per la seva actitud afectuosa amb la seva mare, Kate Middleton, durant el torneig de Wimbledon. Més recentment, a Basilea, va ser el seu pare qui va rebre tot l'afecte de la petita, reforçant així la imatge d'una nena propera i expressiva.

El que està clar és que Charlotte no dissimula les seves emocions i, amb cada gest, deixa clar l'immens afecte que sent pel seu pare. Una demostració espontània que ha sorprès fins i tot el mateix príncep Guillem, i que ha conquerit, una vegada més, el cor del públic. Això sí, Guillem ha demostrat que dona suport en tot a Charlotte i que sempre ho farà.