Álvaro Morata i Alice Campello anuncien una notícia important sobre la seva família

És oficial: comença una nova etapa per a Álvaro Morata i Alice Campello. La parella, que ha viscut una temporada agredolça a Turquia, posa fi a la seva aventura a Istanbul. Tots dos han tornat, juntament amb els seus fills, al país on va néixer la seva història d'amor i en el qual han compartit alguns dels moments més importants de les seves vides: Itàlia.
El davanter s'ha acomiadat del Galatasaray amb un comunicat breu, però contundent, agraint a l'afició el seu suport i tancant un capítol marcat per llums i ombres. Només uns minuts després, es confirmava la notícia que ja circulava amb força en l'entorn futbolístic: Morata fitxa pel F.C. Como 1907, club que, durant un temps, va ser conegut com Calcio Como i que actualment viu una etapa de creixement i il·lusió.
Morata arriba amb ganes de continuar creixent professionalment i amb la tranquil·litat de saber que, aquesta vegada, estarà envoltat per una autèntica “segona família”. Al vestidor l'espera una nombrosa colònia de compatriotes que promet fer-li l'adaptació molt més senzilla.
Alice Campello i Álvaro Morata han deixat enrere la seva vida a Turquia
Entre ells, destaca una figura clau en aquest fitxatge: Cesc Fàbregas. L'exfutbolista i actual entrenador del Como coneix bé Morata, amb qui va coincidir tant al Chelsea com a la Selecció espanyola.
“El conec des de fa molts anys i sempre he admirat la seva manera de jugar i el seu posat. És un davanter intel·ligent, capaç d'aparèixer en els moments més importants, i un company que sempre anima els qui té a prop. Estem molt contents de tenir-lo aquí”, ha declarat Fàbregas, deixant clar que el fitxatge no només respon a raons esportives, sinó també personals i humanes.
Alice Campello i Álvaro Morata són ben rebuts en el seu nou destí
Per a Alice Campello, aquest canvi suposa un retorn a un entorn que coneix a la perfecció, a prop de la seva família i amics. I amb la certesa que els seus fills creixeran en un lloc que sempre han considerat casa.
La parella, que sol ser molt activa a les xarxes socials, ja ha compartit imatges de la seva arribada a Itàlia. Unes instantànies que transmeten felicitat i alleujament després d'una etapa que, encara que enriquidora, també va estar marcada per la pressió i les dificultats de viure lluny de les seves arrels.
Aquest feliç anunci confirma que Morata i Alice no només seran ben rebuts en el seu nou destí. La família afronta aquest nou capítol amb la il·lusió intacta, envoltats de suport, i amb l'esperança d'escriure un altre capítol brillant en la seva història personal i professional.