La reina Mary, assenyalada pel que ha fet amb els periodistes en un acte a Dinamarca

La reina Mary de Dinamarca ha tornat a l'agenda oficial després de les vacances d'estiu. Ha estat la següent royal a tornar a l'activitat institucional, després de la princesa Victoria de Suècia. El seu retorn ha estat molt esperat.
No només per l'interès mediàtic habitual. També perquè els reis danesos han protagonitzat unes vacances polèmiques. I perquè, en les últimes setmanes, s'ha sabut que el príncep Christian podria estar enamorat.
Mary ha reaparegut amb un gran somriure i ha lluït un vestit d'estiu de lli a ratlles. Ha anat al centre Headspace Tarnby, a la localitat de Kastrup. El lloc està dedicat a l'assessorament en salut mental per a joves i infants.
La reina Mary de Dinamarca reapareix en un acte oficial
Després de la inauguració i la visita protocol·lària, els periodistes han esperat la seva sortida i no han desaprofitat l'ocasió. Li han preguntat directament per Emma Nygaard. Aquesta jove de 21 anys que podria ser la xicota de Christian.
Se sap que es coneixen perquè Emma ha estat entre els convidats al 18è aniversari de la princesa Isabella. Una celebració privada a Amalienborg. Entre familiars i amics molt propers.
La pregunta ha estat clara: “Què opina d'Emma Nygaard?”. La resposta no ha estat clara: Mary ha somrigut, ha saludat i no ha dit res més. Un gest breu però molt comentat.
La relació entre Christian i Emma ha sortit a la llum per una fotografia perquè la mateixa Emma l'ha compartida a les xarxes. A la imatge, s'ha vist un petó apassionat. Minuts després, l'ha esborrada però ha estat suficient perquè la seva identitat quedés al descobert.
Ningú esperava el que Mary ha fet amb els periodistes a Dinamarca
Els mitjans danesos han situat l'inici del romanç a principis d'aquest any. Tanmateix, s'ha sabut que tots dos es coneixen d'abans i han estudiat junts a l'Ordrup Gymnasium. S'han graduat l'any passat.
Christian també ha acabat les vacances i ha ingressat a l'Exèrcit per formar-se com a tinent. Abans, ha gaudit d'un estiu intens perquè no s'ha perdut festivals. A l'últim, el Smukfest, hi ha anat amb Emma, la seva germana Isabella i diversos amics.
El temps dirà si aquesta relació s'oficialitza o si només ha estat un romanç d'estiu però a la Casa Reial sempre hi ha cautela. I la reina Mary és ara en boca de tothom. Tot per aquest gest calculat i per aquest somriure sense paraules.