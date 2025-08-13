La confessió més impactant de Joan Manuel Serrat després de retirar-se de la música

Sembla que fos ahir quan Joan Manuel Serrat s'acomiadava dels escenaris. La seva gira "El vicio de cantar (1965-2022)" va culminar en un Palau Sant Jordi ple de gom a gom el desembre de 2022. Aquella nit va tancar una etapa llegendària, però no va silenciar la seva veu. Molts van pensar que el mestre es dedicaria a un merescut i tranquil descans
Tanmateix, el cantautor ha demostrat que penjar la guitarra no vol dir guardar silenci. Lluny de la calma, Serrat ha tornat a la primera línia mediàtica. No ho ha fet amb una nova cançó, sinó amb una reflexió valenta i necessària. Una confessió que ressona amb la força de les seves millors lletres
La societat que et jubila obligatòriament
L'espurna va saltar durant la seva participació en el saló FiraGran 2025, celebrat a Barcelona. Allà, en un diàleg revelador al costat de la periodista Rosa María Calaf, Serrat va exposar el seu sentir. "En arribar als 80 anys, aquesta societat ingrata té una tendència a jubilar-te obligatòriament", va afirmar amb contundència. Les seves paraules no eren una simple queixa personal
Assenyalaven un malestar social molt més profund. L'artista del Poble-sec va denunciar com es pren als grans el seu rol actiu. "No només li pren la feina, sinó que li treu els mapes de la vida", va lamentar
Per a Serrat, el veritable problema no és el final de la vida laboral. És la condemna a la invisibilitat. Un cop jubilat, et converteixes en "un ésser invisible que va d'aquí cap allà". Però ell es nega a acceptar aquest destí imposat. Amb una fermesa que desarma, ha deixat clara la seva postura. No pensa renunciar a la seva visibilitat ni al seu dret a sentir-se i ser útil
Una gira de la paraula que va travessar l'Atlàntic
Aquest missatge no es va quedar a Barcelona. Serrat l'ha portat amb ell en una nova gira, aquesta vegada de la paraula. El seu vincle especial amb Amèrica Llatina el va portar recentment a Guatemala. Allà va ser un dels protagonistes del festival literari Centroamérica Cuenta
En una xerrada amb l'escriptor nicaragüenc Sergio Ramírez, va tornar a commoure el públic. Fins i tot va regalar una interpretació improvisada de "Aquellas pequeñas cosas". Va ser en aquest marc on va concedir una entrevista a BBC News Mundo. En ella, va reiterar el seu compromís vital
El cantautor reclama el seu dret a "seguir defensant" els seus valors amb total independència. Amb la seva ironia característica, va tancar qualsevol dubte sobre el seu futur. "Que em vulguin utilitzar per a una cosa o una altra? Doncs per les que m'agradin, em deixaré". "I per les que no m'agradin, no em deixaré", va sentenciar. Demostra així que el seu criteri i voluntat romanen intactes. Ha deixat enrere els concerts multitudinaris, però no els fòrums on la seva veu importa
"He abandonat la professió, però no la persona"
L'artista sempre ha desmuntat la idea que la jubilació porta joia. En declaracions al mitjà nicaragüenc Confidencial, va fer una distinció clau. "He abandonat la professió, però no he abandonat la persona i les ganes de viure", va explicar. Per a ell, aquesta nova etapa és un bullidor d'activitat. "Això de retirar-se, jo ho dic a tothom, és un no parar de fer coses", va assegurar. Continua cantant en la intimitat, escrivint i, sobretot, vivint
Joan Manuel Serrat, a 81 anys, s'ha erigit en un altaveu contra l'edatisme. La seva confessió és una crida d'atenció a una societat que aparta els seus grans. El Noi del Poble-sec ens recorda que el valor d'una persona no caduca amb l'edat. Encara que el seu vici de cantar en grans recintes hagi acabat, el seu compromís amb la vida ressona més fort que mai. Quin serà el pròxim escenari que triarà per seguir defensant les seves idees?