Gir de 180º en la relació entre Álvaro Morata i Alice Campello després d'aparèixer una imatge

La història d'amor entre Alice Campello i Álvaro Morata sempre ha estat marcada per la complicitat i l'afecte que van demostrar públicament des de l'inici de la seva relació. No obstant això, l'any 2024 va suposar un dur revés per a tots dos, ja que van decidir posar fi al seu matrimoni enmig d'un moment especialment complicat per a ells. Tot i que la separació va ser confirmada per la pròpia parella, el temps ha demostrat que no han deixat d'existir llaços indestructibles entre ells, especialment pels quatre fills que tenen en comú.

Recentment, la model italiana va generar un gran enrenou en compartir a les xarxes socials un vídeo en què mostrava la nova habitació de jocs dels seus petits. El que semblava ser una senzilla publicació amb fins decoratius va cridar l'atenció de molts seguidors, ja que en una de les parets apareixia una fotografia d'Alice i Álvaro fonent-se en un petó. La imatge va desfermar tota mena d'especulacions: indica un acostament definitiu? Es tracta d'una publicació antiga o una pista que la seva relació està donant un gir radical?

| Semana, Instagram

Curiosament, al cap d'unes hores, un altre vídeo mostrava el mateix espai de jocs, però sense rastre d'aquesta instantània del futbolista i la model. Està jugant Alice al 'despiste', o es tracta senzillament d'imatges anteriors a la separació? De moment, la influencer no ha aclarit els dubtes, i l'únic que se sap amb certesa és que el record de Morata segueix molt present en la vida d'ella.

El viatge a Dubai i el pitjor any de la seva vida

Per a Alice, el final de 2024 va ser especialment difícil. Després de la ruptura, va decidir posar terra pel mig i es va desplaçar a Dubai amb l'objectiu de desconnectar i “oblidar el pitjor any” que li havia tocat viure. Es va allotjar en un hotel de luxe, un lloc on el preu per nit podia superar els 1.300 euros, cosa que indica la comoditat econòmica que li permet donar-se aquests luxes. En les seves declaracions, va reconèixer que la separació no va arribar per falta d'amor, sinó pel delicat moment personal que tots dos travessaven: Álvaro lidiava amb problemes de depressió i ella amb un postpart complex.

En plena voràgine de rumors, Alice i Álvaro van ser vistos passejant junts per Itàlia, acompanyats dels seus fills. Tot i que el davanter no va voler pronunciar-se, la model sí que va deixar oberta la porta a una possible reconciliació: “No sé ni el que menjaré demà ni el que faré demà. La vida canvia i et sorprèn cada dia. És possible qualsevol tipus de cosa, no em tanco absolutament a res”.

| @alicecampello, Álvaro Morata

Les paraules de Morata i les d'ella

La ruptura oficial es va donar a conèixer a l'estiu de 2024, quan Morata va publicar un comunicat que, segons alguns experts, denotava fredor i certa distància emocional. “Després d'un temps de reflexió, Alice i jo hem pres la decisió de separar els nostres camins”, deia el missatge. D'altra banda, la italiana, més emocional, va descriure aquell moment com un dels més durs de la seva vida, però sempre deixant un pòsit d'esperança en parlar del que podia deparar el futur.

La fotografia que ha aparegut (i desaparegut) a la nova sala de jocs dels petits, així com els gestos de complicitat captats a Itàlia, han tornat a posar el focus mediàtic en Alice i Álvaro. Estan replantejant-se tornar a unir els seus camins? Es tracta simplement d'una relació cordial pel benestar dels seus fills? Res no està confirmat, però aquests indicis han fet que molts albirin un gir de 180º en la seva història. Només el temps dirà si l'exparella es dona una altra oportunitat o si, per contra, aquests records són part d'una etapa que ja va quedar enrere.