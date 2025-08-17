Álvaro Morata y Alice Campello anuncian una noticia muy importante sobre su familia

Es oficial: comienza una nueva etapa para Álvaro Morata y Alice Campello. La pareja, que ha vivido una temporada agridulce en Turquía, pone fin a su aventura en Estambul. Ambos han regresado, junto a sus hijos, al país donde nació su historia de amor y en el que han compartido algunos de los momentos más importantes de sus vidas: Italia.

El delantero se ha despedido del Galatasaray con un comunicado breve, pero contundente, agradeciendo a la afición su apoyo y cerrando un capítulo marcado por luces y sombras. Apenas unos minutos después, se confirmaba la noticia que ya circulaba con fuerza en el entorno futbolístico: Morata ficha por el F.C. Como 1907, club que, durante un tiempo, fue conocido como Calcio Como y que actualmente vive una etapa de crecimiento e ilusión.

Morata llega con ganas de seguir creciendo profesionalmente y con la tranquilidad de saber que, esta vez, estará arropado por una auténtica “segunda familia”. En el vestuario le espera una numerosa colonia de compatriotas que promete hacerle la adaptación mucho más sencilla.

Alice Campello y Álvaro Morata han dejado atrás su vida en Turquía

Entre ellos, destaca una figura clave en este fichaje: Cesc Fàbregas. El exfutbolista y actual entrenador del Como conoce bien a Morata, con quien coincidió tanto en el Chelsea como en la Selección española.

“Le conozco desde hace muchos años y siempre he admirado su forma de jugar y su porte. Es un delantero inteligente, capaz de aparecer en los momentos más importantes, y un compañero que siempre anima a quienes tiene cerca. Estamos muy contentos de tenerlo aquí”, ha declarado Fàbregas, dejando claro que el fichaje no solo responde a razones deportivas, sino también personales y humanas.

Alice Campello y Álvaro Morata son bien recibidos en su nuevo destino

Para Alice Campello, este cambio supone un regreso a un entorno que conoce a la perfección, cerca de su familia y amigos. Y con la certeza de que sus hijos crecerán en un lugar que siempre han considerado hogar.

La pareja, que suele ser muy activa en redes sociales, ya ha compartido imágenes de su llegada a Italia. Unas instantáneas que transmiten felicidad y alivio tras una etapa que, aunque enriquecedora, también estuvo marcada por la presión y las dificultades de vivir lejos de sus raíces.

Este feliz anuncio confirma que Morata y Alice no solo serán bien recibidos en su nuevo destino. La familia afronta este nuevo capítulo con la ilusión intacta, rodeados de apoyo, y con la esperanza de escribir otro capítulo brillante en su historia personal y profesional.