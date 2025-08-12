Álvaro Morata dona l’última hora sobre la seva vida amb Alice Campello: 'Inacceptable'

Álvaro Morata i Alice Campello han posat fi a la seva etapa a Turquia i ho han fet amb un missatge que no ha deixat indiferents els seus milers de fidels seguidors. Han tancat així sis mesos carregats d'il·lusió. Ara, Álvaro Morata ha emès un comunicat on ha confessat que canvia de ciutat juntament amb la seva família i ha deixat clar que el tracte del seu club "és inacceptable".
La parella havia aterrat a Istanbul amb la màxima de les esperances. Els havien acompanyat els seus quatre fills. El país s'havia convertit en el refugi perfecte per segellar la seva reconciliació.
Aquella pàgina havia començat amb somriures i abraçades. Ara s'ha tancat de manera abrupta. El comiat ha barrejat gratitud, decepció professional i alleujament.
Álvaro Morata i Alice Campello deixen de viure a Turquia
L'arribada a Turquia havia estat emotiva, entre càntics i ovacions, la família havia posat amb la samarreta taronja i vermella. Alice havia celebrat el canvi: "Ja m'he fet una experta!", havia dit.
"Puc organitzar mudances, buscar cases... puc amb qualsevol cosa". Havia descrit la rutina amb afecte: "Estem en família, fem passejades... Allà la gent no t'atura gaire pel carrer i podem fer una vida més normal".
Però les complicacions havien arribat aviat i avui, aquella calma s'ha trencat amb un missatge contundent. Álvaro ha decidit parlar alt i clar i s'ha adreçat a l'afició i a la ciutat que l'havia acollit. En un comunicat, el davanter ha obert el seu cor i ha mostrat gratitud, però també tristesa.
"Estimats aficionats del Galatasaray i poble de Turquia, vull agrair sincerament el vostre afecte i suport", ha escrit. Tanmateix, ha deixat clar que no tot ha estat positiu: "Malauradament, no puc dir el mateix sobre la meva experiència amb el club", ha afirmat. "La paraula donada i el respecte als valors no s'han respectat".
Álvaro Morata confirma que ha decidit prendre un nou rumb en la seva carrera
Morata ha explicat el que molts intuïen: els compromisos pactats no s'han complert: "Fins al final, els compromisos adquirits no es van complir. Vaig renunciar a part del meu salari i a altres drets contractuals que ja havia guanyat. No reconèixer el que s'ha guanyat em sembla inacceptable".
El missatge ha estat dur, però mesurat. Ha explicat per què la família, acostumada a mudances, ha decidit canviar de nou de rumb. Morata ha defensat la transparència.
Ha agraït també al seu entrenador, als seus companys i al personal del club. Així, Álvaro Morata ha donat l'última hora de la seva vida amb Alice Campello. Deixaran Istanbul i marxaran cap a un nou destí.