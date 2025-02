Letícia Ortiz inicia un conflicte amb Màxima dels Països Baixos

El panorama de la reialesa sol ser un tauler diplomàtic en el qual els protagonistes semblen actuar seguint protocols estrictes i un mutu respecte que poques vegades es veu trencat. No obstant això, les últimes informacions apunten a un inusual frec entre dos monarques molt populars a Europa: Letícia Ortiz, Reina d'Espanya, i Màxima Zorreguieta, Reina dels Països Baixos.

Ambdues tenen força en comú, almenys en el formal —les seves funcions com a consorts al capdavant de monarquies europees—, però segons les cròniques, les seves maneres d'entendre el rol, el seu caràcter i fins i tot l'educació de les seves filles divergeixen tant que estaria esclatant un “xoc” diplomàtic.

| YouTube: LibertadDigital

Una plantada a Auschwitz

L'espurna més recent que hauria encès aquesta suposada desavinença va ocórrer en l'acte de commemoració del 80è aniversari de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz, on es van reunir múltiples cases reials per retre homenatge a les víctimes de l'Holocaust. Allà van coincidir Letícia i Màxima, juntament amb altres royals com Mary de Dinamarca. No obstant això, en finalitzar la cerimònia, segons mitjans com la revista portuguesa Flash, la Reina d'Espanya va abandonar ràpidament el lloc, sense acomiadar-se dels seus col·legues, deixant a Felip VI la tasca de donar explicacions finals als amfitrions i a la resta de monarques.

Aquesta actitud, que alguns han descrit com “espantada” i “fugida cames ajudeu-me”, contrasta amb la cordialitat habitual que s'exigeix en aquest tipus de trobades. Per a alguns, és un gest totalment out of place i, si les especulacions són certes, podria haver generat un enuig particular en Màxima d'Holanda i Mary de Dinamarca, amb qui es mantenia un contacte institucional. La revista portuguesa Flash qualifica aquesta acció com “inacceptable”, encara que no es disposa d'imatges contundents que il·lustrin la suposada plantada

Diferents maneres d'exercir la reialesa

Fa temps que es parla de les distàncies entre l'estil de Letícia i el de Màxima. La reina consort holandesa és reconeguda per la seva calidesa i espontaneïtat, mostrant-se sovint alegre, molt propera a la gent i destacant, fins i tot, en esdeveniments populars d'altres països. Es recorda la seva aparició estel·lar ballant sevillanes i vestida de faralaes a la Feria de Abril. Per contra, Letícia manté un perfil més formal i recatat, i és poc habitual veure-la en públic participant en festes populars, excepte actes oficials, i insisteix sempre en un protocol estricte.

Aquestes diferències, afirmen alguns mitjans, s'estenen a la manera com ambdues crien les seves filles. Mentre Màxima ha propiciat la inserció d'Amalia en l'escena internacional a través d'una agenda diplomàtica i d'estudis a l'estranger, Letícia opta per un model més reservat per a Leonor i Sofia, fins al punt que, en el seu 18 aniversari, la Princesa d'Astúries no va oferir la tradicional “festa reial” que s'estila en altres monarquies, i no es va convidar a joves hereus d'altres Cases regnants. Tampoc hi ha hagut trobades de Leonor amb Amalia ni amb Christian de Dinamarca o Elisabeth de Bèlgica, cosa que en altres països es considera un costum reial molt arrelat.

| Casa Real, Policía Nacional

Xoc de caràcters i educació diferent

Aquest possible distanciament es fa encara més notori amb l'elecció de Leonor per una formació militar a l'Armada espanyola. La Princesa d'Astúries ha emprès la seva segona etapa a les Forces Armades, embarcada en el Juan Sebastián Elcano, mentre Amalia dels Països Baixos dedica més esforços a la seva formació diplomàtica i universitària.

La contraposició de projectes vitals i la gestió del dia a dia reial han portat alguns cronistes a parlar d'un “nou cisma” a la reialesa, centrat en les dispars visions de Letícia i Màxima sobre com formar les hereves de les seves respectives corones.

D'aquesta manera, la compareixença de Letícia a Auschwitz, la seva sortida apressada i el recordatori dels actes en què Leonor ha tingut —o no— participació, amplifiquen la suposada confrontació en l'opinió pública. Per a diversos mitjans, especialment els internacionals, és un símptoma de “fredor” i “distància” que la Reina d'Espanya hauria instaurat en les seves relacions amb les altres monarquies. Fins ara, la Casa Reial espanyola no ha emès cap comunicat per desmentir o confirmar aquests rumors, però l'ambient sembla tens.