La famosa reina que ha traicionado a doña Letizia por culpa de la infanta Cristina

La Casa Real vuelve a estar en el centro de la conversación por un asunto que combina amistad, lealtades y un giro inesperado. En los últimos días, se ha sabido que una reina muy conocida ha traicionado a doña Letizia por influencia de la infanta Cristina. La relación entre las protagonistas de esta historia parecía consolidada, pero la realidad ha terminado por revelar un escenario muy distinto.

El protagonismo en este caso lo ha acaparado Máxima de Holanda, cuya cercanía con la reina Letizia había sido motivo de especulación durante años. Sin embargo, Máxima ha sorprendido al posicionarse de manera clara en el círculo de la infanta Cristina. Esta inesperada decisión ha provocado un auténtico revuelo, ya que rompe con la imagen de cordialidad entre las dos reinas.

| GTRES

Hasta hace poco, la esposa de Guillermo de Holanda era considerada una de las aliadas más próximas de doña Letizia. Los actos oficiales, las coincidencias internacionales y las imágenes de ambas sonrientes parecían confirmarlo. Pero en realidad, la verdadera amiga de Máxima siempre ha sido la infanta Cristina, con quien mantiene una relación de más de dos décadas.

El vínculo entre Cristina y Máxima que ha dejado a Letizia al margen

Quizás muchos lo hayan olvidado, pero Cristina de Borbón lleva años formando parte del núcleo más íntimo de la reina argentina. Ese vínculo se forjó en los primeros tiempos de Máxima en Europa, cuando comenzaba a abrirse camino en un mundo de protocolos y exigencias propias de la realeza. En aquella etapa, Cristina se convirtió en un apoyo discreto y constante, acompañándola en momentos clave de su adaptación.

Los rumores recientes sobre las vacaciones privadas de Felipe VI y Letizia en Grecia junto a los reyes de los Países Bajos han vuelto a traer a la memoria esta historia. Pilar Eyre, experta en Casa Real, ha recordado que “Máxima y Letizia no son amigas, de quien sí es muy buena amiga es de la infanta Cristina”. Unas declaraciones que aclaran de manera definitiva cuál es el mapa real de afinidades dentro de las casas europeas.

| Europa Press

La propia periodista ha desvelado que Cristina y sus hijos han visitado en varias ocasiones la residencia que los monarcas holandeses tienen en Grecia. De igual modo, Máxima se ha desplazado a Barcelona en diferentes momentos para compartir tiempo con su amiga. Estos gestos, lejos de ser meras anécdotas, confirman la fuerza de un lazo que ha sobrevivido a los cambios personales y a las turbulencias mediáticas.

La infanta Cristina, el apoyo clave de Máxima de Holanda

Durante los años en que Máxima residió en Barcelona, esta amistad se consolidó de manera natural. Las familias compartieron encuentros privados, visitas a la Ciudad Condal y escapadas en las que los hijos de ambas disfrutaban como protagonistas. En aquel entonces, Cristina vivía todavía con Iñaki Urdangarin y mantenía una vida estable, mientras Máxima se preparaba para convertirse en la futura reina.

| Europa Press

El vínculo entre ambas mujeres también se apoyó en la necesidad de confidencias. Cristina, acostumbrada a vivir bajo la sombra de la Corona, ofreció a Máxima un espacio de confianza en el que compartir inquietudes. Para la argentina, que había dado un giro radical a su vida al ingresar en la realeza, contar con esa cercanía fue una pieza clave para afianzarse en su papel.

El regreso de la infanta Cristina al primer plano rompe el equilibrio entre reinas

Con el paso del tiempo la relación sufrió altibajos, el caso Nóos y la condena a Urdangarin marcaron un antes y un después para Cristina, que quedó en un segundo plano. En paralelo, Máxima se consolidó como una reina muy activa y con una agenda internacional impecable. La distancia entre ambas fue inevitable, pero nunca llegaron a romper del todo.

Lo cierto es que la situación actual ha vuelto a poner de manifiesto cómo se reparten las lealtades dentro de la realeza europea. Aunque públicamente doña Letizia y Máxima se muestran cercanas, en la intimidad las simpatías parecen dirigirse hacia Cristina. Un gesto que, para muchos, se ha interpretado como una traición a Letizia, que esperaba una mayor complicidad por parte de su homóloga holandesa.