Una experta en la Casa Reial destapa el secret de la reina Sofia: ningú ho esperava

Pilar Eyre és una de les periodistes més reconegudes i amb més coneixement sobre les monarquies europees, i especialment sobre la Casa Reial. Autora de diversos llibres sobre la Família Reial i habitual comentarista de la seva actualitat, Eyre ha tornat a sorprendre els seus seguidors amb una revelació inèdita sobre la reina Sofia.
La comunicadora ha confessat que aquest estiu es va topar amb un episodi desconegut de la vida de la mare de Felip VI. "És una cosa relacionada amb la seva espiritualitat. És una reina a qui li interessen els mons paral·lels", ha confessat l'experta.
"La seva mare sempre va creure en la presència dels morts entre nosaltres. Sofia va deixar la religió ortodoxa en casar-se amb Joan Carles I i fer-se catòlica, però mai no ha abandonat del tot les seves arrels, celebrant la Pasqua a Grècia", explica Eyre.
Sofia va haver de demanar ajuda espiritual a un monjo
Interessada en religions, esglésies i corrents esotèriques, la periodista creu que reina Sofia manté un vincle especial amb els seus éssers estimats difunts. A qui demanaria ajuda per la seva germana, Irene de Grècia, que travessa problemes de salut.
Va ser en una conversa amb la seva pròpia germana quan Pilar Eyre va recordar que abans de l'estiu va consultar els seus dubtes literaris amb un monjo del Tibet que va visitar Barcelona. Allà, en un ambient de profunda pau espiritual, va descobrir en un llibre d'aquest lama un episodi que involucra directament la reina Sofia.
Segons el religiós, a la dècada dels 90 va rebre una trucada per reunir-se amb la reina Sofia, interessada a aclarir passatges del Llibre tibetà de la vida i de la mort. Tot i que la trobada es va intentar dissimular convidant representants d'altres religions, Sofia va aconseguir seure al costat del lama i conversar durant tot un àpat.
La reina Sofia es va tornar a retrobar amb el monjo a Marivent
"El dolor no s'atura davant els diners, la popularitat o el poder. Sofia patia una mala època, marcada per les humiliacions públiques i les infidelitats del rei", va relatar el monjo.
Temps després, Sofia el va convidar a Marivent, però la cita va ser cancel·lada a última hora pel personal de seguretat. El lama lamenta no haver-li pogut oferir més consol, tot i que recorda que li va lliurar obsequis espirituals com thangkas i figures de Buda.
Per a Pilar Eyre, aquest episodi confirma que, rere la imatge de reina freda i distant, Sofia amagava un gran patiment personal, intentant suportar-lo en silenci mentre somreia davant el món.