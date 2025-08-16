Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Muntatge de fotos de la reina Sofia amb rostre somrient en primer pla i amb dos signes d’exclamació vermells al seu costat.
Sorpresa pel secret que s'ha descobert sobre la reina Sofia | Europa Press, Google Maps, xcatalunya.cat
Gent

Una experta en la Casa Reial destapa el secret de la reina Sofia: ningú ho esperava

Ningú esperava el secret que una experta en Casa Reial ha descobert sobre la reina Sofia i el seu passat espiritual

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Pilar Eyre és una de les periodistes més reconegudes i amb més coneixement sobre les monarquies europees, i especialment sobre la Casa Reial. Autora de diversos llibres sobre la Família Reial i habitual comentarista de la seva actualitat, Eyre ha tornat a sorprendre els seus seguidors amb una revelació inèdita sobre la reina Sofia.

La comunicadora ha confessat que aquest estiu es va topar amb un episodi desconegut de la vida de la mare de Felip VI. "És una cosa relacionada amb la seva espiritualitat. És una reina a qui li interessen els mons paral·lels", ha confessat l'experta.

Dona gran amb cabell ros i roba vermella asseguda en una taula amb un got d’aigua i un micròfon davant seu
La reina Sofia és una persona molt espiritual | Europa Press

"La seva mare sempre va creure en la presència dels morts entre nosaltres. Sofia va deixar la religió ortodoxa en casar-se amb Joan Carles I i fer-se catòlica, però mai no ha abandonat del tot les seves arrels, celebrant la Pasqua a Grècia", explica Eyre.

Sofia va haver de demanar ajuda espiritual a un monjo

Interessada en religions, esglésies i corrents esotèriques, la periodista creu que reina Sofia manté un vincle especial amb els seus éssers estimats difunts. A qui demanaria ajuda per la seva germana, Irene de Grècia, que travessa problemes de salut.

Va ser en una conversa amb la seva pròpia germana quan Pilar Eyre va recordar que abans de l'estiu va consultar els seus dubtes literaris amb un monjo del Tibet que va visitar Barcelona. Allà, en un ambient de profunda pau espiritual, va descobrir en un llibre d'aquest lama un episodi que involucra directament la reina Sofia.

Dona gran amb vestit blau saludant amb la mà i somrient mentre diverses persones l’envolten en un esdeveniment formal
La reina Sofia va tenir una trobada amb un monjo als anys 90 | Europa Press

Segons el religiós, a la dècada dels 90 va rebre una trucada per reunir-se amb la reina Sofia, interessada a aclarir passatges del Llibre tibetà de la vida i de la mort. Tot i que la trobada es va intentar dissimular convidant representants d'altres religions, Sofia va aconseguir seure al costat del lama i conversar durant tot un àpat.

La reina Sofia es va tornar a retrobar amb el monjo a Marivent

"El dolor no s'atura davant els diners, la popularitat o el poder. Sofia patia una mala època, marcada per les humiliacions públiques i les infidelitats del rei", va relatar el monjo.

La reina Sofia amb vestit floral somriu mentre diverses persones l'observen i aplaudeixen en un esdeveniment.
La reina Sofia es va tornar a reunir amb el monjo a Marivent | Europa Press

Temps després, Sofia el va convidar a Marivent, però la cita va ser cancel·lada a última hora pel personal de seguretat. El lama lamenta no haver-li pogut oferir més consol, tot i que recorda que li va lliurar obsequis espirituals com thangkas i figures de Buda.

Per a Pilar Eyre, aquest episodi confirma que, rere la imatge de reina freda i distant, Sofia amagava un gran patiment personal, intentant suportar-lo en silenci mentre somreia davant el món.

➡️ Gent