Manu Guix parla clar després de llegir un comentari catalanòfob: 'El problema...'

Manu Guix, un dels noms més reconeguts de la música catalana i director musical d'Operación Triunfo 2025, ha tornat a demostrar que, a més de talent i trajectòria, té un compromís ferm amb la defensa de la llengua catalana. La seva resposta a un comentari a xarxes considerat catalanòfob s'ha viralitzat i ha rebut l'aplaudiment de milers d'usuaris.
L'origen de la polèmica
Tot va començar quan una usuària de X (abans Twitter), Nina Varsavsky, va escriure un missatge qüestionant per què persones catalanes li responien en català quan la seva publicació estava escrita en castellà. "Soc alemanya, visc a Madrid, no parlo català, i això no em passa amb cap altra llengua. Ningú em respon en rus, italià o suahili. A més, estic segura que parleu perfectament castellà", va escriure.
El missatge, qualificat per molts com a catalanòfob, va provocar un debat intens a la xarxa social. Entre respostes airades, explicacions pedagògiques i missatges de suport a la diversitat lingüística, la intervenció de Manu Guix va destacar per la seva claredat i contundència.
La resposta de Manu Guix
"El problema està precisament en què tu creus que fer servir una llengua que no és la que tu coneixes és una falta d'educació. I no ho és en absolut. I més tenint el botonet de traducció automàtica. Falta d'educació és la teva voluntat de fer passar pel tub els altres"
Amb aquestes paraules, Manu Guix va desmuntar l'argument de la usuària i va recordar que parlar en la pròpia llengua no és un gest ofensiu ni una mostra de mala educació, sinó un dret. A més, va subratllar que les eines digitals actuals permeten la traducció instantània, eliminant la suposada barrera que alguns al·leguen.
Una trajectòria lligada a la cultura catalana
La seva carrera inclou una àmplia experiència com a compositor, intèrpret i director musical en musicals tan coneguts com El Petit Príncep, El Dia de la Marmota o The Producers. La seva discografia en solitari i les seves col·laboracions amb altres artistes catalans han consolidat la seva imatge com un dels referents culturals de Catalunya.
A les xarxes socials, manté la seva comunicació íntegrament en català amb una comunitat de més de 200.000 seguidors, cosa que mai ha estat un impediment per connectar amb públic de fora de Catalunya.
La defensa de la llengua com a valor personal
Per a ell, la llengua és una part inseparable de la seva identitat i un vehicle cultural que no ha de cedir davant pressions externes. La seva intervenció en aquest cas reflecteix una postura coherent: respondre en català en un espai públic és tan legítim com fer-ho en qualsevol altra llengua.
La reflexió de Guix posa sobre la taula un debat recurrent a les xarxes socials: la tendència d'algunes persones a interpretar l'ús d'una llengua diferent de la seva com un greuge personal. Amb la seva resposta, el músic va recordar que la diversitat lingüística és un element enriquidor i no un obstacle per a la comunicació.
Reaccions i suport massiu
La resposta del músic va ser àmpliament compartida i comentada. Molts usuaris, tant catalanoparlants com d'altres llengües, van aplaudir la manera en què va exposar el seu argument sense caure en desqualificacions, defensant la normalitat de parlar en la llengua pròpia i la responsabilitat d'adaptar-se en un món interconnectat.
Manu Guix va aconseguir transformar un atac lingüístic en una oportunitat per reivindicar la convivència i el respecte mutu. El seu missatge, clar i directe, no només va defensar el català, sinó que també va servir com a recordatori que l'educació no es mesura per la llengua que un fa servir, sinó per l'actitud amb què es comunica.