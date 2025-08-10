Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Irene de Grècia i la reina Sofia amb expressions serioses en un muntatge fotogràfic.
La salut d'Irene de Grècia ha estat determinant per al calendari d'estiu de l'emèrita | Europa Press, xcatalunya.cat
Gent

L'entorn de la reina Sofia admet el rumor sobre la princesa Irene: 'Els metges...'

El cercle proper a la reina Sofia confirma el rumor sobre el delicat estat de salut de la princesa Irene

Imatge de la redactora Tamara de la Cruz
per Tamara de la Cruz

L'entorn més proper de l'emèrita confirma el delicat moment familiar que afecta directament els seus plans. Les vacances d'estiu han començat de manera inusual per a la reina Sofia. Lluny de ser la primera d'arribar a Mallorca com cada any, l'emèrita ha endarrerit el seu viatge per una raó personal.

En un estiu marcat per canvis en la dinàmica familiar, la presència de la reina Sofia a la recepció de Marivent no ha passat desapercebuda. La seva aparició, tot i que breu, ha estat interpretada com un gest de compromís.

La infanta Sofia, Rafa Nadal i la reina Sofia elegantment vestides conversen a l’aire lliure durant un esdeveniment social.
Fins a l’últim moment no es coneixia la presència de la reina Sofia a Marivent | Europa Press

La seva arribada a Mallorca es va endarrerir més de l'habitual

En anys anteriors, la mare del rei Felip era l'encarregada d'inaugurar l'estiu a Marivent. La seva presència primerenca servia com a punt de trobada per a fills, netes i altres familiars. Però enguany, aquesta tradició ha canviat.

A diferència d'altres ocasions, els reis i les seves filles van arribar abans a l'illa i van començar la seva agenda pública sense ella. L'absència inicial de l'emèrita va cridar l'atenció de mitjans i observadors de Casa Reial, generant dubtes sobre el motiu del seu retard.

No va ser fins dilluns passat quan es va confirmar la seva presència a la recepció oficial. La reina Sofia no va voler faltar a la cita a Marivent, tot i que aquesta vegada la seva presència va ser més breu de l'habitual. La seva assistència, limitada a unes hores, va marcar un canvi respecte a altres estius en què passava llargues estades a l'illa.

La reina Sofia somrient i saludant amb un mocador blanc al cos i Irene de Grècia agafant-s'hi
La salut d'Irene de Grècia preocupa el seu entorn més proper | Europa Press

L'estat de salut d'Irene marca les vacances de la reina Sofia, segons fonts properes

La reina Sofia ha endarrerit enguany la seva arribada a Marivent a causa del delicat estat de salut de la seva germana Irene. Tot i que sol arribar abans a Mallorca, aquesta vegada va preferir quedar-se a Madrid per acompanyar la seva germana.

Durant els dies previs, van sorgir rumors sobre el veritable motiu de la demora de la reina Sofia. Finalment, veus properes han confirmat que la raó és la salut de la seva germana, la princesa Irene de Grècia.

“Els metges li han desaconsellat el viatge”, expliquen des del seu entorn. Tot i que el seu estat no és alarmant, es descriu com a delicat. Irene de Grècia, de 83 anys, té dies millors i pitjors, i l'emèrita ha volgut prioritzar la seva companyia i cura personal durant aquest temps.

Dona gran amb vestit blau saludant amb la mà i somrient mentre diverses persones l’envolten en un esdeveniment formal
La reina Sofia no ha volgut separar-se de la seva germana en un moment delicat | Europa Press

La recepció a Marivent: una aparició significativa

Malgrat la situació, la reina Sofia va voler ser a la recepció amb autoritats balears. La seva aparició va ser breu però significativa, i va compartir gestos de complicitat amb la reina Letícia i les seves netes, que no es van separar del seu costat.

L'emèrita va optar per un look estiuenc i sobri, i va mantenir el seu somriure característic davant els fotògrafs. Tot i que les càmeres van captar moments amables, qui era allà va notar que la reina estava més reservada que en altres ocasions.

Irene de Grècia i la reina Sofia vestides de negre, Irene en cadira de rodes i Sofia de peu sostenint una bossa, amb persones al fons. Tweet de l'1 d'agost de 2024
Sofia i Irene comparteixen una relació molt estreta des de petites | Twitter, @Josemn1_

TVE va confirmar que la seva estada només duraria 48 hores, un canvi notable respecte a altres estius. La manca d'Irene també es va fer evident, ja que sempre viatjava juntament amb la seva germana a Marivent.

La preocupació de la reina Sofia per la seva germana ve de temps enrere. En els darrers anys, Irene ha estat una presència constant, acompanyant-la en actes familiars i vivint amb ella a la Zarzuela.

➡️ Gent