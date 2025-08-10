L'entorn de la reina Sofia admet el rumor sobre la princesa Irene: 'Els metges...'

L'entorn més proper de l'emèrita confirma el delicat moment familiar que afecta directament els seus plans. Les vacances d'estiu han començat de manera inusual per a la reina Sofia. Lluny de ser la primera d'arribar a Mallorca com cada any, l'emèrita ha endarrerit el seu viatge per una raó personal.
En un estiu marcat per canvis en la dinàmica familiar, la presència de la reina Sofia a la recepció de Marivent no ha passat desapercebuda. La seva aparició, tot i que breu, ha estat interpretada com un gest de compromís.
La seva arribada a Mallorca es va endarrerir més de l'habitual
En anys anteriors, la mare del rei Felip era l'encarregada d'inaugurar l'estiu a Marivent. La seva presència primerenca servia com a punt de trobada per a fills, netes i altres familiars. Però enguany, aquesta tradició ha canviat.
A diferència d'altres ocasions, els reis i les seves filles van arribar abans a l'illa i van començar la seva agenda pública sense ella. L'absència inicial de l'emèrita va cridar l'atenció de mitjans i observadors de Casa Reial, generant dubtes sobre el motiu del seu retard.
No va ser fins dilluns passat quan es va confirmar la seva presència a la recepció oficial. La reina Sofia no va voler faltar a la cita a Marivent, tot i que aquesta vegada la seva presència va ser més breu de l'habitual. La seva assistència, limitada a unes hores, va marcar un canvi respecte a altres estius en què passava llargues estades a l'illa.
L'estat de salut d'Irene marca les vacances de la reina Sofia, segons fonts properes
La reina Sofia ha endarrerit enguany la seva arribada a Marivent a causa del delicat estat de salut de la seva germana Irene. Tot i que sol arribar abans a Mallorca, aquesta vegada va preferir quedar-se a Madrid per acompanyar la seva germana.
Durant els dies previs, van sorgir rumors sobre el veritable motiu de la demora de la reina Sofia. Finalment, veus properes han confirmat que la raó és la salut de la seva germana, la princesa Irene de Grècia.
“Els metges li han desaconsellat el viatge”, expliquen des del seu entorn. Tot i que el seu estat no és alarmant, es descriu com a delicat. Irene de Grècia, de 83 anys, té dies millors i pitjors, i l'emèrita ha volgut prioritzar la seva companyia i cura personal durant aquest temps.
La recepció a Marivent: una aparició significativa
Malgrat la situació, la reina Sofia va voler ser a la recepció amb autoritats balears. La seva aparició va ser breu però significativa, i va compartir gestos de complicitat amb la reina Letícia i les seves netes, que no es van separar del seu costat.
L'emèrita va optar per un look estiuenc i sobri, i va mantenir el seu somriure característic davant els fotògrafs. Tot i que les càmeres van captar moments amables, qui era allà va notar que la reina estava més reservada que en altres ocasions.
TVE va confirmar que la seva estada només duraria 48 hores, un canvi notable respecte a altres estius. La manca d'Irene també es va fer evident, ja que sempre viatjava juntament amb la seva germana a Marivent.
La preocupació de la reina Sofia per la seva germana ve de temps enrere. En els darrers anys, Irene ha estat una presència constant, acompanyant-la en actes familiars i vivint amb ella a la Zarzuela.