Expectació al Regne Unit: Carles III pren una decisió inesperada i cridanera

Aquesta setmana, el Regne Unit s'ha vist embolcallat en un clima d'expectació per un gest inesperat de Carles III. El monarca, que es troba a Escòcia des de finals d'agost, ha pres una determinació que ningú no havia anticipat, vinculada a un moviment d'un membre clau de la Família Reial. La decisió ha despertat rumors d'una possible reunió privada que, si es produís, marcaria un abans i un després en la relació familiar.
El protagonisme no recau només en el rei, sinó també en el príncep Harry, que ha tornat a Londres per complir diversos compromisos solidaris. Mentrestant, la pregunta que flota a l'aire és inevitable: es produirà un acostament entre pare i fill després de gairebé dos anys de distància?
Carles III sorprèn el Regne Unit en prendre una inesperada decisió a Balmoral
La situació no és menor, ja que Harry no ha vist el seu pare des del febrer, quan va viatjar a Clarence House després de l'anunci del càncer de Carles III. Abans d'això, la seva darrera trobada es remunta a 19 mesos enrere. Des de llavors, les seves visites al Regne Unit han estat breus i marcades per processos judicials i funerals familiars, com el de Lord Fellowes el 2024.
El duc de Sussex va viatjar des de Califòrnia sense Meghan Markle, que va decidir quedar-se a Montecito cuidant els seus fills, Archie i Lilibet. Ahir, se'l va veure sortir de la Suite Windsor a Heathrow després d'aterrar, abans de retre un homenatge íntim a la reina Isabel II a la Capella de Sant Jordi. Allà va dipositar flors i una corona, en un gest de record cap a la seva àvia, la mort de la qual continua marcant l'agenda emocional de la família reial.
Després d'això, The Sun va confirmar la gran notícia: Carles III interromprà les seves vacances a Balmoral per tornar a Londres. El moviment, definit com a "inesperat" als mitjans britànics, ha generat especulacions sobre una possible trobada amb Harry, que romandrà al Regne Unit fins dijous. El rei hauria decidit modificar la seva agenda en un gest cridaner que trenca amb la tradició de romandre a Escòcia durant tot el setembre.
A Londres, el príncep Harry complirà diverses cites solidàries. Aquest dimarts visitarà el Centre d'Estudis de Lesions per Explosions de l'Imperial College, a l'oest de la ciutat. A més, durant la seva estada de quatre dies, participarà en actes de Children in Need, el Premi Diana i la Fundació Invictus.
Un altre element que podria allargar l'estada de Harry al Regne Unit és la mort de Katharine, duquessa de Kent, als 92 anys. El seu funeral, encara sense data confirmada, podria reunir novament diversos membres de la Família Reial. La duquessa va ser amiga propera de Diana de Gal·les i una figura influent en la vida de Harry durant la seva infància, fet que afegeix un component emocional al seu comiat.
La possibilitat que Harry es quedi per assistir al funeral obre una finestra més àmplia per a una trobada amb Carles III. Tot i que no hi ha confirmació oficial, la suma de circumstàncies, el seu retorn en solitari, l'agenda solidària i el dol familiar, configuren un escenari únic per a un acostament després d'anys de fredor.
La distància del príncep Guillem i el príncep Harry
El contrast amb el seu germà gran continua sent evident. Mentre Harry assistia als WellChild Awards, Guillem i Kate Middleton eren a només 12 quilòmetres, participant en un acte amb la Federació Nacional de Dones a Berkshire. La imatge dels germans, separats, però compartint escenari públic el mateix dia, reflecteix la fractura que encara persisteix després del denominat 'Megxit'.
Ahir mateix, el duc de Sussex es va mostrar somrient i relaxat a l'esdeveniment. Allà va fer broma amb un adolescent sobre la relació amb els seus germans, preguntant: "Et torna boig?". Tanmateix, el noi li va respondre que no, que s'avenien bé.
A això, Harry li va respondre: "Saps què, germans". Les seves paraules van evocar records de les seves tensions amb Guillem, a qui va criticar a les seves memòries Spare i a la seva sèrie documental de Netflix. Els analistes reials destaquen que, malgrat la distància, Harry manté una relació menys tensa amb el seu pare que amb el seu germà.
El retorn anticipat de Carles III des de Balmoral i l'estada prolongada de Harry a Londres han despertat gran expectació al Regne Unit. La coincidència temporal i geogràfica situa pare i fill en un punt de possible retrobament després de gairebé dos anys de distanciament. Ara la incògnita és si tots dos aprofitaran l'ocasió per fer el primer pas cap a una reconciliació que molts consideren necessària.