El curiós nom del fill que Richard Gere va tenir abans d’Alejandra Silva

Richard Gere és conegut a tot el món per pel·lícules que van marcar el cinema dels anys vuitanta i noranta. Amb títols com Pretty Woman o Oficial i cavaller, es va guanyar un lloc a la memòria del públic. Tanmateix, més enllà de la seva carrera, sempre ha destacat per la seva vida personal, marcada per la discreció i per una forta influència espiritual.
Aquesta faceta més íntima sol despertar tanta curiositat com els seus treballs a la pantalla. Especialment quan es parla del seu paper com a pare. L'actor té tres fills biològics, però el primer va arribar molt abans d'iniciar la seva vida al costat de l'espanyola Alejandra Silva. Aquest fill gran va néixer l'any 2000, fruit de la relació amb l'actriu Carey Lowell.
Des del principi, Gere i Lowell van intentar que creixés lluny de la pressió mediàtica. Tot i ser descendent d'un dels rostres més famosos de Hollywood, va gaudir d'una infància tranquil·la. Els seus pares van voler que portés una vida normal, amb estudis i activitats pròpies de qualsevol nen. Aquest desig de mantenir-lo en privat ha fet que es conegui poc del seu dia a dia.
Avui, convertit ja en adult, el seu nom segueix cridant l'atenció. I no per ser el fill de Richard Gere, sinó pel significat que amaga. No és un nom corrent a Hollywood ni al món hispà. Es tracta de Homer James Jigme Gere, una combinació carregada d'història i simbolisme.
Richard Gere i el nom del seu fill gran
Cada part d'aquest nom va ser escollida amb un propòsit. Homer és un homenatge a l'avi patern, el pare de Richard Gere. Amb això, l'actor va voler mantenir viva la memòria de la seva família d'origen.
James, el segon nom, recorda l'avi matern, pare de Carey Lowell. D'aquesta manera, el jove va quedar vinculat des del seu naixement als dos pilars familiars.
La part més cridanera és Jigme, ja que es tracta d'un nom tibetà que significa “valent” o “sense por”. La seva inclusió no va ser casual. Richard Gere practica el budisme tibetà des de fa dècades i és un dels actors més compromesos amb la causa del Tibet. Aquest lligam espiritual el va portar a afegir al seu fill un nom que reflectís valors de coratge i serenitat.
El resultat va ser una identitat única, que barreja arrels familiars occidentals amb un toc oriental carregat de significat. Homer James Jigme Gere va créixer amb un nom que li recorda qui van ser els seus avantpassats, però també la filosofia que guia el seu pare.
Actualment, manté un perfil discret. Tot i que ha participat en projectes musicals i s'ha format en psicologia, evita el focus mediàtic. Aquesta elecció personal coincideix amb el desig del seu pare de donar-li llibertat per construir el seu camí sense l'ombra de Hollywood.
El fill gran de Richard Gere no només porta un cognom cèlebre. També du un nom que uneix tradició familiar i espiritualitat. Una decisió que mostra com l'actor barreja allò íntim i allò transcendent en cada aspecte de la seva vida.