Kate Middleton i el príncep Guillem llancen un missatge que confirma les sospites

Kate Middleton i el príncep Guillem tornen a acaparar l'atenció dels mitjans després del seu darrer anunci. En aquest, els prínceps de Gal·les comparteixen una informació amb la qual confirmen totes les sospites sobre el seu futur a la institució.
Després de les vacances d'estiu, toca tornar a la rutina, i Kate i Guillem han establert les bases del seu retorn. Davant tenen uns mesos frenètics en què s'espera que el matrimoni sigui més present que mai.
Kate Middleton i el príncep Guillem comparteixen un comunicat
Setembre implica tornar a la rutina i d'això no s'escapen ni Kate Middleton ni el príncep Guillem. Després de gaudir d'un descans familiar, durant el qual van navegar en un iot de luxe per les aigües de Cefalònia, ara tornen a l'ull públic.
Kate i Guillem han compartit un comunicat en què anuncien el seu retorn a la vida institucional. Aquest retorn marca la fi de les seves vacances després d'un mes i mig allunyats de les seves obligacions reials. La notícia del retorn del matrimoni als seus compromisos oficials ha despertat la curiositat de mig món i ha confirmat totes les sospites.
Així les coses, els prínceps de Gal·les tornaran a la feina el pròxim 4 de setembre. La seva primera aparició serà al Museu d'Història Natural de Londres, marcant així l'inici d'una nova etapa en la seva tasca pública. Els mitjans especialitzats del Regne Unit també han confirmat aquesta data.
Kate, que ha estat un pilar a la Família Reial, reprèn les seves funcions amb energia. El príncep Guillem, hereu al tron, també es reincorpora als seus deures amb forces renovades. I és que aquest estiu ha estat molt especial per a ells després de confirmar-se la recuperació de Middleton.
La vida pública de Kate ha tingut moments de pausa a causa de la seva malaltia i posterior recuperació. Tanmateix, la seva fortalesa és evident i es prepara per assumir rols encara més importants en el futur. Per ara, la seva reaparició serà en un acte cultural organitzat pel Museu d'Història Natural de Londres.
“Visitaran els jardins recentment transformats del Museu i es reuniran amb infants i joves que participen en programes d'aprenentatge”, anuncien. Sens dubte, un retorn a la vida pública tranquil·la i amena.
Kate Middleton i el príncep Guillem reprenen la seva agenda oficial després de la seva desaparició
L'absència de Kate i del príncep Guillem aquest estiu no va passar desapercebuda. Durant un mes i mig, el matrimoni va optar per la discreció i va prioritzar el temps en família. De fet, poc s'ha sabut sobre les seves vacances, cridant l'atenció l'ostentació i el luxe de què han gaudit.
També va transcendir el seu trasllat a Forest Lodge, una impressionant mansió situada a Windsor Great Park. L'única vegada que Kate i el príncep Guillem van ser vistos va ser el passat 24 d'agost, quan van assistir a missa a Crathie Kirk.
Però el retrobament amb la rutina institucional realment es concreta ara. En aquest sentit, s'espera una imatge simbòlica que marqui el retorn dels prínceps de Gal·les a la vida pública activa. El Museu d'Història Natural, amb els seus jardins acabats de remodelar, serà l'escenari on es retrobaran amb programes dedicats a apropar la natura.
Aquest retorn conjunt no només és un senyal de la seva recuperació en el cas de Kate. També és un intent per equilibrar el seu rol institucional amb el seu desig de mantenir la normalitat familiar. Middleton ha recuperat a poc a poc la seva presència pública després de superar el seu tractament contra el càncer, apareixent en actes com Trooping the Colour i Wimbledon.
Tot això amb cautela i retirant-se de l'escena pública quan ho ha considerat oportú per no sobrecarregar-se. Ara, després de les vacances, tant ella com el príncep Guillem reapareixen amb energia, reprenent la seva feina institucional.